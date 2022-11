Tremendão, apelido de Erasmo Carlos, veio de nome de grife de roupas para jovens

Erasmo Carlos era também o Tremendão – apelido pelo qual o cantor e compositor, falecido nesta terça-feira (22), ficou nacionalmente conhecido. Mas você sabe de onde vem a famosa alcunha?

Ele mesmo explicou a origem em um post no Twitter em janeiro de 2012. "O meu apelido 'Tremendão' vem do nome da grife de produtos para a juventude (calças, coletes, chapéus etc) que eu tinha nos anos 60", contou.

À época, em plena Jovem Guarda, Erasmo passou a imitar as roupas e o estilo do ídolo, Elvis Presley (1935-1977). Os sucessos como cantor nessa fase foram “Gatinha Manhosa” e “Festa de Arromba”.

O mito de nascença da grife de roupas do artista no período da Jovem Guarda repercutiu outros famosos apelidos. Enquanto o da grife de Roberto Carlos era Calhambeque, Wanderléia ficou conhecida como Ternurinha

Legenda: Erasmo Carlos, Wanderleia e Roberto Carlos – Tremendão, Ternurinha e Calhambeque – no show de 50 anos de carreira de Roberto Foto: Rafael França/TV Globo

A circulação de produtos com a cara e o apelido de Erasmo marcaram época. Hoje, Tremendão remete a um homem marcado por inúmeras experiências, que teve na música a vertente mais apurada.

Rica herança

Erasmo Carlos morreu aos 81 anos. Cantor e compositor reconhecido pelos inúmeros trabalhos de sucesso, o músico estava internado desde o dia 17 de outubro. Ele obteve alta e voltou ao hospital na noite desta segunda-feira (21).

A causa da morte ainda não foi divulgada. O falecimento foi informado nas redes sociais pelo diretor da TV Globo, Boninho, e noticiada pelo gshow.

Ele estava casado com Fernanda Passos, de 32 anos, desde 2019. O casal oficializou a relação após nove anos de namoro. Nos últimos anos, o Tremendão mantinha concorrida agenda de shows e lançamentos de discos.

Criado no bairro fluminense da Tijuca, o artista despertou para a música quando o rock começou a penetrar no Brasil. Essa história luminosa começou na Rua do Matoso, lugar onde conheceu Roberto Carlos, Jorge Ben e Tim Maia (1942-1998).

A partir daí, o país conheceria o cantor que escreveria importante capítulo em diversas mídias. Além das canções de sucesso, Erasmo levou o próprio nome à TV e ao cinema.

