Erasmo Carlos viveu história de amor com Fernanda Passos, esposa 49 anos mais nova

Falecido nesta terça-feira (22), o cantor e compositor Erasmo Carlos deixou, além de grande legado para a música, a esposa Fernanda Passos, com quem estava casado desde 2019. Eles oficializaram a relação após nove anos de namoro.

A pedagoga tem 32 anos de idade – 49 a menos que o Tremendão. Em determinada ocasião, ela revelou que sempre foi fã do cantor, antes mesmo de o conhecer pessoalmente.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, Erasmo falou como foi o início do relacionamento, e contou que foi Fernanda quem deu o primeiro passo.

Mostrando-se sempre bastante afetuosa com o artista, a pedagoga recentemente fez duas declarações a ele diante do complicado estado de saúde. Ela também usou as redes sociais para falar sobre os boatos de que o cantor havia morrido.

Legenda: Mostrando-se sempre bastante afetuosa com o artista, a pedagoga recentemente fez duas declarações a ele diante do complicado estado de saúde Foto: Arquivo pessoal

Em outubro, quando Erasmo estava internado no hospital Barra D’Or (RJ), escreveu: “A vida foi tomando rumos diferentes dos que planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo, indo e ficamos um pelo outro. Não há outro colo que me console a não ser o seu. Trate de saber o seu lugar. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim”.

No início deste mês, dada a alta hospitalar do marido, publicou: “Eu que sempre fui tão invisível pude ser vista por você. O que será que você viu aqui? Sou testemunha da sua força, sou dependente da sua força, você é o meu norte. Tenho andado desnorteada, mas acho que me inspiro um pouco em sua fortaleza. Logo eu... Você sempre esteve comigo, sutilmente... a sutil firmeza de se fazer presente, independente da situação. (...) Te amo tudo”.

Trajetória de renome

Criado no bairro fluminense da Tijuca, o artista despertou para a música quando o rock começou a penetrar no Brasil. Essa história luminosa começou na Rua do Matoso, lugar onde conheceu Roberto Carlos, Jorge Ben e Tim Maia (1942-1998).

A partir daí, o país conheceria o cantor que escreveria importante capítulo em diversas mídias. Além das canções de sucesso, Erasmo levou o próprio nome à TV e ao cinema.

Legenda: Erasmo Carlos e Fernanda Passos dividiram importantes momentos juntos ao longo de três anos Foto: Divulgação

Ícone da MPB e figura histórica no rock brasileiro, o carioca destacou-se como importante compositor, principalmente pelas criações com o parceiro de longa data Roberto Carlos. Além de estrela da Jovem Guarda, também é dono de uma extensa discografia solo.

Uma das principais referências na pesquisa da música brasileira, o Dicionário Cravo Albim resume os últimos anos de produção artística de Erasmo Carlos: “Em pleno vigor criativo e atraindo um público numeroso e heterogêneo, que cantou emocionado seus clássicos, Erasmo mostrou seu conhecido bom humor e o antigo carisma que lhe valeu o epíteto de Tremendão”.

