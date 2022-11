Erasmo Carlos aprendeu a tocar violão com Tim Maia na juventude: 'me ensinou três acordes'

Falecido nesta terça-feira (22), o cantor Erasmo Carlos manteve amizade com outros grandes nomes da música, como Roberto Carlos e Tim Maia. O Síndico do Brasil, inclusive, foi quem ensinou o Tremendão a tocar violão.

Em entrevista ao Fantástico em 2013, Erasmo relembrou a juventude. "O Tim me ensinou a tocar violão, o ré, o mi e o lá. Eu descobri com esses três acordes que eu podia fazer um monte de música, comecei a fazer minhas músicas, comecei a fazer vocal".

Erasmo e Tim cresceram na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na década de 1950, Tim formava com Roberto Carlos, Arlênio Lívio, Edson Trindade e Wellington Oliveira o grupo The Sputniks.

Tempos depois, Erasmo foi entrar para a banda, mas não sabia tocar violão. Por isso, Tim foi quem o ensinou. "O que eu sabia, eu passei pra ele", contou Maia em uma entrevista.

'Ameaça' com canivete

A relação dos dois começou ainda na adolescência. Na época, Tim Maia entregava quentinhas. Entre a clientela da comida estava a família do Tremendão.

Erasmo reclamava com frequência dos atrasos de Tim e, um dia, o Tião Marmiteiro, como o Síndico ficou conhecido pelo bico, pegou um canivete e ameaçou, brincando, que ia machucar o amigo.

Ele, por sua vez, gritou: "ei, esse garoto quer me matar!" e chamou a mãe para resolver.