Esposa de Erasmo Carlos posta homenagem após internação do cantor: 'É duro ficar sem você'

O cantor Erasmo Carlos, que está internado em tratamento de uma infecção pulmonar, vem recebendo o carinho de familiares, amigos e fãs. O estado de saúde do cantor foi considerado delicado pela equipe médica do Hospital Barra D'Or, do Rio de Janeiro, nesse domingo (23).

Nas redes sociais, Fernanda Passos, esposa do músico, publicou uma homenagem e compartilhou com os seguidores como está se sentido com a ausência de Erasmo por conta da internação.

"A vida foi tomando rumos diferentes dos que planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo, indo e ficamos um pelo outro. Não há outro colo que me console a não ser o seu. Trate de saber o seu lugar. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você", iniciou Fernanda.

"É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim", afirmou Fernanda, que está casada com o artista desde janeiro de 2019, após nove anos de namoro.

Internação de Erasmo Carlos

Desde a semana passada, Erasmo Carlos, de 81 anos, está hospitalizado no Rio de Janeiro, tratando uma infecção pulmonar. O estado de saúde do artista é delicado, apesar do tratamento nos últimos dias.

No Instagram, a equipe do cantor informou que shows marcados para acontecer nos Estados Unidos foram adiados. Orlando e Miami estavam agendados para o dia 4 e 10 de novembro.