Netflix divulga trailer completo da nova série '1899'; veja trailer

A platafroma Netflix divulgou, na manhã de segunda-feira (24), o trailer oficial da série "1899". A produção audiovisual é a nova criação de Jantje Friese e Baran bo Odar, conhecidos por "Dark".

Conforme o Nerdsite, a ideia para a nova série surgiu após a estreia do primeiro ano de Dark.

Veja trailer

A pressão em cima de "1899", segundo a cocriadora, incomodou bastante durante os primeiros meses nos quais a dupla se dedicou aos roteiros de 1899. Eles queriam contar – independentemente dos desejos de outras pessoas.

Sinopse de 1899

“A história mostra as circunstâncias misteriosas da viagem de um navio de imigrantes da Europa para os Estados Unidos. Os passageiros, todos com nacionalidades diferentes, são unidos pelas esperanças e pelos sonhos de um novo século e de um futuro em outro país”, aponta a sinopse oficial divulgada pela Netflix.

A nova série tem no elenco: Andreas Pietschmann (Dark), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Miguel Bernardeau (Elite), Mathilde Ollivier, Emily Beecham (Cruella), Maciej Musiał (The Witcher) e Alexandre Willaume (A Roda do Tempo),Anton Lesser, Rosalie Craig (Patriota), Yann Gael (A Odisseia de Alice), Jonas Bloquet (A Freira), Gabby Wong (Rogue One), Maria Erwolter (O Ritual) e Martin Greis-Rosenthal (Antes da Geada).