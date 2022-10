Cesar Tralli volta ao trabalho na TV após morte trágica da mãe

O apresentador Cesar Tralli retornou ao trabalho na TV após dias afastado por causa da morte da mãe, Edna Tralli. O afastamento aconteceu ainda no início deste mês, quando Edna sofreu um acidente de avião.

A aparição do jornalista aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), durante participação no programa 'Encontro', com a apresentadora Patrícia Poeta. "É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês", disse na ocasião. À tarde, o jornalista voltou a apresentar o "Jornal Hoje".

Edna Tralli faleceu no dia 9 de outubro, quando estava em um passeio de avião com o namorado, que era piloto. A aeronave caiu em uma represa no interior de São Paulo, resultando no falecimento dos dois.

Homenagem nas redes

Após a morte da mãe, Cesar usou as redes sociais para postar uma homenagem afetuosa de despedida. "Minha mãe Edna se despede de nós abruptamente aos 74 anos. Estava jovem. Feliz. Apaixonada. Voando -literalmente- com seu namorado Euclides, que foi piloto profissional na aviação civil por 36 anos. Outra perda irreparável também. Eu gostava demais dele", disse na mensagem.

Por fim, se despediu afirmando que ficaria bem ao honrar a história vivida pela própria mãe. "Enfim. Se eu puder continuar honrando o legado da minha mãe, isso já me trará muito conforto. É o que eu verdadeiramente busco. Aproveite muito mãe seu reencontro com a Gabi. Faça o que ela tanto amava: dançar. Dancem felizes aí com os anjos. Que eu seguirei daqui aplaudindo vocês. Gratidão eterna. Amor eterno", finalizou.