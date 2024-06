Quadrilhas juninas ganham reconhecimento como manifestação da cultura nacional

Que quadrilha junina é sinônimo de "paixão", "tradição" e "identidade", milhares de grupos e brincantes pelo Brasil inteiro já sabem. A partir de agora, tornou-se também sinônimo de manifestação da cultura nacional.

É o que reconhece a Lei Nº 14.900/2024, assinada pelo presidente Lula e pela ministra da Cultura Margareth Menezes nesta segunda-feira (24), data na qual é celebrado o dia de São João.

O reconhecimento oficial da dança tipicamente nordestina como manifestação da cultura nacional já está publicado no Diário Oficial da União (DOU). Com isso, a quadrilha junina se integra a um grupo que inclui outras manifestações, como as próprias festas juninas, o forró e as escolas de samba.

O projeto que incluiu as quadrilhas juninas no rol das manifestações culturais nacionais foi de autoria do deputado federal Ruy Carneiro (Podemos-PB).

Para a ministra Margereth Menezes, o fato "contribui para o fortalecimento da nossa identidade cultural, além de valorizar essa dança tradicional presente nas festas juninas promovidas no país”.

Por todo o Ceará, a quadrilha junina resgata e dinamiza tradições, move a economia e estimula inclusão e acesso à cultura.

Vinda para o Brasil ainda no século 19 a partir da corte portuguesa, a dança rapidamente se tornou popular e marcadamente brasileira, com incorporação de elementos culturais, religiosas e folclóricos nacionais. Entre eles, a música e o casamento caipira.