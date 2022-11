Relembre 5 músicas de Erasmo Carlos e Roberto Carlos

O cantor compositor Erasmo Carlos faleceu no início da tarde desta terça-feira (22) e as homenagens à história do artista, um verdadeiro ícone da MPB, começaram a se multiplicar nas redes sociais.

Com a repercussão e a tristeza em relação à morte, muitos lembraram da parceria de décadas entre o artista e o também cantor Roberto Carlos. Juntos em momentos marcantes para a história musical do país, como na formação da Jovem Guarda, eles foram uma das maiores amizades da música brasileira.

Justamente por conta disso, o Diário do Nordeste reuniu algumas das principais canções escritas por Erasmo e Roberto, sejam elas interpretadas por eles ou pela voz de outros artistas brasileiros. Confira a lista:

É Proibido Fumar

A música foi escrita pelos dois e lançada um ano após o estouro de Roberto Carlos, que havia lançado o disco 'Splish Splash' em 1963, responsável por marcar as primeiras parcerias da dupla.

Ídolos entre os jovens, os dois ainda tiveram outros sucessos na época, como nas canções 'Não Quero Ver Você Triste' e 'A Garota Do Baile'. A repercussão foi tanta que o programa Jovem Guarda foi lançado pela TV Record em 1965.

Quero Que Vá Tudo Pro Inferno

Lançado em 1965, o rock 'Quero Que Vá Tudo Pro Inferno' viraria anos depois um motivo de receio da parte de Roberto. No entanto, no ano em questão, a canção acabaria sendo a responsável por alavancar a carreira de Roberto nacionalmente, sendo a faixa de abertura do disco 'Jovem Guarda'.

Além disso, outros artistas também acreditaram no potencial da música de Erasmo e Roberto. Nara Leão, por exemplo, foi uma delas, que com tanto sucesso chegou até a lançar a canção em castelhano, focando no mercado latino.

Se Você Pensa

A fase romântica da parceria dos dois começaria já em 1968, quando Roberto começou a amadurecer a própria imagem e, por consequência disso, mudou a forma que os dois continuaram a escrever.

Entre as diversas canções sobre desilusões amorosas escritas pelos dois, 'Se Você Pensa' virou um dos clássicos. Junto dela, 'As Canções Que Você Fez Pra Mim', 'As Curvas Da Estrada De Santos', e 'Sua Estupidez'.

120… 150… 200 Km Por Hora

Mesmo que o lado romântico tem permanecido nas canções dos dois, Erasmo e Roberto ainda mantinham parte do espírito da Jovem Guarda nas composições, com a aura rebelde do rock perpassando as melodias.

Esse é o caso de '120… 150… 200Km Por Hora', que traz reflexão intensa sobre a existência e, mais uma vez, versa sobre as desilusões amorosas. Na mesma época, eles ainda marcariam época com 'Debaixo Dos Caracóis Dos Seus Cabelos', 'É Preciso Saber Viver', 'Além Do Horizonte', 'Lady Laura' e 'Cavalgada'.

Mesmo Que Seja Eu

Rock de 1982, década em que também emplacaram diversas composições, 'Mesmo Que Seja Eu' é uma das parcerias entre os dois em maioria creditada a Erasmo. Na letra, um relato da vida de uma mulher solitária, fazendo um paralelo ao ditado de que "antes só do que mal acompanhado".

"Você precisa de um homem/ Pra chamar de seu/ Mesmo que esse homem seja eu", dizia a música, que chegou a ser regravada por artistas como Marina Lima.