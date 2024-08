Motorista de caminhão da turnê de Maria Rita diz ter sido arrancado pela janela durante assalto

Assaltantes que roubaram o caminhão da turnê da cantora Maria Rita arrancaram o motorista pela janela de veículo. A ocorrência foi na madrugada deste sábado (24), na Rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. No veículo estavam os instrumentos da banda da cantora.

Segundo o G1, a vítima relatou no registro policial que teria sido abordado por três homens armados, que estavam em motocicletas. Os criminosos ordenaram que ele seguisse até uma saída da rodovia, onde foi retirado à força do veículo.

Identificado com a assinatura de Maria Rita, o veículo tinha como destino o Aeroporto Internacional do Galeão, onde os instrumentos embarcariam para Recife, onde a cantora fez um show nesse sábado.

Show mantido com instrumentos emprestados

Em poucas horas, os músicos conseguiram novos instrumentos para a apresentação. No palco do Festival Turá, a cantora interrompeu uma música para falar do assalto. Antes disso, nas suas redes sociais, Maria Rita postou a seguinte mensagem: "Quem tiver informações, por favor entrar em contato conosco por aqui ou no link que disponibilizamos em nossos stories", escreveu.

Em outro texto ela relatou que o motorista estava bem. "Hoje tá sendo... tá sendo um dia um pouco difícil pra mim. O Borracha, que dirige esse caminhão, tá comigo há 22 anos. Eu conheço os filhos dele, essa família. E pensar na possibilidade de uma violência como foi praticada contra ele me deixou muito emotiva".