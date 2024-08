Caminhão que transportava instrumentos da cantora Maria Rita é roubado no Rio de Janeiro

A cantora Maria Rita usou o Instagram para informar o roubo do caminhão que realizada o transporte de instrumentos e equipamentos usados pela banda dela. O veículo, segundo a postagem, foi levado na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxono Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (24).

"Quem tiver informações, por favor entrar em contato conosco por aqui ou no link que disponibilizamos em nossos stories", escreveu Maria Rita.

Veja publicação de Maria Rita:

Conforme a agenda de shows de Maria Rita, ela tem uma apresentação marcada para este sábado no Festival Turá, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Ainda não há informações se a participação da artista no evento será cancelada por causa do roubo do caminhão.

Procurada pela jornal O Globo, a Polícia Civil do Rio informou que, até o início da tarde deste sábado, não havia sido feito registro algum de um roubo com essas características na 54ª DP (Belford Roxo).

A Polícia Militar afirmou ao jornal que, de acordo com o comando do 39º BPM (Belford Roxo), a unidade não foi acionada.