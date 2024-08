Retorno de Oasis foi impulsionado por divórcio de R$ 145,9 milhões; entenda

A banda Oasis confirmou o retorno aos palcos na manhã desta terça-feira (27). Apesar dos conflitos, os irmãos Liam e Noel Gallagher marcaram shows em pelo menos cinco cidades do Reino Unido. Conforme O GLOBO, o retorno pode estar relacionado com um divórcio de 20 milhões de libras (cerca de R$ 145,9 milhões).

Em janeiro de 2023, Noel e Sara se separaram, precisando movimentar essa alta quantia. O retorno da parceria de Noel com Liam ocorre em um momento que o mais velho precisa pagar dívidas e gastos com advogados, no processo de separação dos bens.

O jornal britânico Daily Mail detalhou que Liam já vinha tentando reatar a parceria.

A dupla recebeu a oferta de um pagamento de 50 milhões de libras (cerca de R$ 364,8 milhões) para realizarem uma turnê global. Os primeiros shows estão previstos para julho de 2025.

Briga da banda

Os dois tiveram uma grande desavença em um festival de música perto de Paris, há 15 anos.

Assim, a banda se separou em 2009, após muitos anos de brigas internas, com Noel Gallagher deixando oficialmente o grupo pouco antes da apresentação na França. Mesmo antes da dissolução, os irmãos tinham um relacionamento antagônico havia muito tempo e, segundo consta, não se falaram por anos após o término.