Banda Oasis anuncia retorno com série de shows em 2025; veja datas e locais

A banda britânica Oasis confirmou, na manhã desta terça-feira (27), que retorna aos palcos em 2025 com uma série de shows - que, até o momento, não incluem o Brasil como destino. A divulgação da tour acontece quase 15 anos após o "fim" do grupo formado pelos irmãos Liam e Noel Gallagher.

Sucesso nos anos 1990 e 2000, a banda de rock está, por enquanto, com apresentações previstas para acontecer somente em países do Reino Unido. Os ingressos começam a ser vendidos no próximo sábado (31).

Shows confirmados do Oasis em 2025

4 e 5 de julho: Cardiff (País de Gales), Principality Stadium

11, 12, 19 e 20 de julho: Manchester (Inglaterra), Heaton Park

25 e 26 de julho e 2 e 3 de agosto: Londres, Wembley Stadium

8 e 9 de agosto: Edimburgo (Escócia), Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 e 17 de agosto: Dublin (Irlanda), Croke Park

Segundo portal g1, o grupo deve anunciar, no futuro, novas datas de shows em outros países.

"As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado", diz o anúncio da banda.

Desde o fim de semana, a imprensa britânica já especulava o possível retorno do Oasis. Nas redes sociais, o vocalista Liam Gallagher também deu indício de que a banda voltaria aos palcos.

Fim do Oasis e conflito entre os Gallaghers

Fundado em 1991, em Manchester, na Inglaterra, o grupo foi marcado por sucessos musicais e também pela polêmica relação entre os irmãos Gallagher. Ao longo do tempo, os dois protagonizaram diversas brigas e trocas de insultos públicos. Noel, inclusive, chegou a abandonar os colegas em plena turnê pela Europa após discutir com o familiar. As informações são do g1.

Então, no fim de 2009, ele anunciou oficialmente a saída da banda. “É com tristeza e grande alívio que digo que desisto do Oasis esta noite”, escreveu o guitarrista no próprio site.

As pessoas podem dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não consigo trabalhar com Liam por mais nenhum dia”, explicou na época.

Com a saída do músico, os demais artistas decidiram permanecer juntos em outro projeto, o grupo Beady Eye. No entanto, em 2014, a banda chegou ao fim. Com isso, Liam seguiu carreira solo, enquanto Noel continuou com a banda High Flying Birds.

Em 2023, quando Liam anunciou que sairia em tour para comemorar os 30 anos do álbum "Definitely Maybe", do Oasis, chegou a convidar o irmão, que recusou participar da turnê.