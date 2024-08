Oasis deve voltar aos palcos em 2025, aponta jornal britânico

A banda Oasis deve voltar a fazer shows em 2025. O grupo prepara um retorno aos palcos, após os irmãos Liam e Noel Gallagher superarem as divergências que motivaram o fim da parceria musical há 16 anos, conforme informações do jornal britânico The Times.

Os artistas já teriam pelo menos duas apresentações planejadas no Reino Unido: uma no Heaton Park, em Manchester, e outra no estádio de Wembley, em Londres.

“Uma fonte sugere que o último local está reservado para dez noites, o que significa que o recorde de oito shows de Taylor Swift neste ano sobreviverá apenas 12 meses”, apontou o periódico inglês. Há também a possibilidade da Oasis ser a principal atração do festival britânico de Glastonbury, acrescentou o The Times.

Mesmo que a banda não tenha confirmado de forma oficial, o próprio Liam Gallagher fez questão de reforçar os rumores no X – antigo Twitter. Ele respondeu a um usuário que desdenhava do possível retorno na postagem do jornal com: “Vejo você nas grades”.

ESPERADO RETORNO

A provável volta do grupo já era especulada pelos fãs. A banda fez uma publicação enigmática nas redes sociais em maio deste ano. A postagem gerou teorias entre os seguidores.

No vídeo, um barco aparece indo em direção a uma casa na beira de um rio. A gravação tem 13 segundos de duração e não conta com legenda.

No entanto, alguns comentários não acreditavam no retorno do grupo devido às brigas dos irmãos Gallagher. Em entrevista ao The Sunday Times, Liam chegou a relembrar que usou uma das guitarras de Noel "como um machado" nos bastidores de um show em Paris, no ano de 2009.

Entretanto, ele afirmou que o irmão foi o responsável por separar a banda e disse que só haverá um retorno do grupo quando Noel ligar. "Ele sabe que não vou ligar para ele. Ele foi quem separou a banda, então ele será o responsável por ligar, e se não houver ligação, não nos reuniremos", apontou.