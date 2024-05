Oasis faz postagem enigmática e fãs especulam volta da banda

A banda Oasis fez uma publicação enigmática nas redes sociais nesta segunda-feira (20). A postagem gerou teorias entre os fãs, que suspeitam uma possível volta do grupo, rompido em 2009.

No vídeo, um barco aparece indo em direção a uma casa na beira de um rio. A gravação tem 13 segundos de duração e não conta com legenda.

"Oasis vai voltar e meter uma turnê mundial", escreveu um fã. "É isso? Faz um postzinho desse e vai embora?", questionou um internauta.

Outros comentários não acreditam no retorno do grupo devido às brigas dos irmãos Liam e Noel Gallagher. Em entrevista ao The Sunday Times, Liam relembrou que usou uma das guitarras de Noel "como um machado" nos bastidores de um show em Paris, no ano de 2009.

No entanto, ele afirmou que o irmão foi o responsável por separar a banda e disse que só haverá um retorno do grupo quando Noel ligar. "Ele sabe que não vou ligar para ele. Ele foi quem separou a banda, então ele será o responsável por ligar, e se não houver ligação, não nos reuniremos", apontou.