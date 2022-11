Viúva de Erasmo Carlos faz nova homenagem ao cantor e preocupa fãs

Fernanda Passos pedagoga

Eu deixei de ter medo, não quero tomar cuidado. Sempre vi o medo como um sinal de alerta e prevenção. Tive todo medo do mundo por tantos dias, e não me alertou nem preveniu de nada. Nada nem ninguém me ajudou, você está ali e sumindo ao mesmo tempo. Era muita confusão para mim, de repente você não era mais você.