Viúva de Erasmo Carlos publica relato emocionante nas redes: 'Dor não se compara'

Falecido na última terça-feira (22), aos 81 anos, Erasmo Carlos foi lembrado com carinho pela esposa, Fernanda Passos, nas redes sociais. A pedagoga publicou um texto emocionante nesta quinta-feira (24), no qual relembrou detalhes dos dois e de como está com a partida do marido.

"Me sinaliza pra eu não morrer de desespero! Do palco você sempre queria saber onde eu estava sentada para olhar na minha direção. Eu tô desesperada, estou com medo de esquecer dos detalhes da gente, amoooor!", escreveu.

A foto escolhida para ilustrar o post foi uma do Tremendão olhando para o mar. Eles estavam juntos desde 2018 e casados desde 2019. Nos últimos tempos, segundo a própria Fernanda, ela vivia para cuidar do marido e fazê-lo feliz.

No texto, a viúva citou ainda a criação de Erasmo pela mãe, e o classificou como um orgulho para a mulher. "Daqui a pouco as pessoas vão retomar a vida, vão me esquecer e deixar de falar de você, mas eu vou continuar lutando", concluiu.

Outras homenagens

Durante o velório de Erasmo, na última quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, Fernanda usou o vestido de casamento. Ela chegou muito emocionada à cerimônia, por volta de 14h, e chorou ao abraçar o filho do músico, Léo Esteves.

A pedagoga tem publicado diversas homenagens ao marido nas redes. Na tarde desta quinta-feira (24), postou um vídeo de Erasmo rindo ao telefone.