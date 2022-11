O que é paniculite? Entenda inflamação que causou a morte de Erasmo Carlos

O cantor Erasmo Carlos faleceu nessa terça-feira (22), aos 81 anos, e o boletim médico divulgado pelo Hospital Barra D'Or revelou uma "paniculite complicada por sepse de origem cutânea" como causa da morte do artista. Ele estava internado na unidade de saúde, no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de novembro.

Segundo informações da Biblioteca Virtual em Saúde, a doença se trata de uma inflamação na gordura abaixo da pele e possui diagnóstico complicado de ser feito. Entre os principais sintomas, está o aparecimento de caroços sensíveis e vermelhos.

Normalmente, os nódulos em questão são grandes, com vários centímetros de diâmetro. Além disso, aparecem em regiões como pernas e braços, também sendo vistos com menos frequência nas nádegas, no tronco e no rosto.

"Não há uma classificação universalmente aceita de paniculite, mas, do ponto de vista de muitos patologistas, uma classificação útil começa dividindo a paniculite em formas septais e lobulares", diz o portal da BVS, mantido pelo Ministério da Saúde.

Outros sintomas comuns da paniculite são: inflamação generalizada no corpo, febre, dores musculares e articulares e indisposição. Conforme o laudo do hospital, Erasmo Carlos teve um quadro da doença piorado após apresentação de uma sepse — inflamação generalizada que pode levar à falência dos órgãos.

Causa e tratamento

A causa da paniculite, entretanto, é desconhecida. Especialistas opinam que ela pode surgir em pessoas com infecção, lesões, lúpus eritematoso sistêmico, doenças pancreáticas ou até doenças inflamatórias.

Ainda de acordo com dados colhidos pela Biblioteca Virtual de Saúde, não há tratamento específico para a paniculite. Nos casos em que se pode cuidar da doença, médicos têm administrado anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), capazes de aliviar a dor e a inflamação.

Erasmo Carlos

Erasmo Carlos estava internado desde o dia 17 de outubro. Ele obteve alta e voltou ao hospital na noite da segunda-feira (21).

No início de novembro, o artista chegou a celebrar a alta após duas semanas de internação no Hospital Barra D'Or para realizar exames e tratar uma síndrome edemigênica. Em agosto do ano passado, Erasmo teve Covid-19 e precisou ser internado por oito dias para tratar a doença.