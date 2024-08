Turnê do Oasis: fãs relatam dificuldades para comprar ingressos para show em site

Fãs da banda britânica Oasis enfrentam dificuldades para adquirir os ingressos da nova turnê do grupo, desde o início deste sábado (31). Nesta tarde, os sites Gigs and Tours, Ticketmaster e See Tickets têm fila de espera devido ao intenso tráfego de usuários, conforme informam as empresas ao acessá-los.

Segundo o G1, consumidores também relataram erros e espera de mais de duas horas nos endereço eletrônicos.

No Ticketmaster, há o aviso de fila e ingressos limitados.

Foto: Reprodução

O mesmo ocorre no Gigs, onde há a informação de que a página será atualizada quando uma vaga for aberta.

Foto: Reprodução

No See, aparece a seguinte mensagem: "Nosso site está muito movimentado! Temos muitas pessoas procurando ingressos e vocês estão retidos nesta página até que haja uma vaga disponível. Esta página será atualizada automaticamente".

Shows confirmados do Oasis em 2025

4 e 5 de julho: Cardiff (País de Gales), Principality Stadium

11, 12, 19 e 20 de julho: Manchester (Inglaterra), Heaton Park

25 e 26 de julho e 2 e 3 de agosto: Londres, Wembley Stadium

8 e 9 de agosto: Edimburgo (Escócia), Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 e 17 de agosto: Dublin (Irlanda), Croke Park

Fim do Oasis e conflito entre os Gallaghers

Fundado em 1991, em Manchester, na Inglaterra, o grupo foi marcado por sucessos musicais e também pela polêmica relação entre os irmãos Gallagher. Ao longo do tempo, os dois protagonizaram diversas brigas e trocas de insultos públicos. Noel, inclusive, chegou a abandonar os colegas em plena turnê pela Europa após discutir com o familiar. As informações são do g1.

Então, no fim de 2009, ele anunciou oficialmente a saída da banda. “É com tristeza e grande alívio que digo que desisto do Oasis esta noite”, escreveu o guitarrista no próprio site.

As pessoas podem dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não consigo trabalhar com Liam por mais nenhum dia”, explicou na época.

Com a saída do músico, os demais artistas decidiram permanecer juntos em outro projeto, o grupo Beady Eye. No entanto, em 2014, a banda chegou ao fim. Com isso, Liam seguiu carreira solo, enquanto Noel continuou com a banda High Flying Birds.

Em 2023, quando Liam anunciou que sairia em tour para comemorar os 30 anos do álbum "Definitely Maybe", do Oasis, chegou a convidar o irmão, que recusou participar da turnê.