Após retorno da banda Oasis, Linkin Park inicia contagem regressiva e gera rumores entre fãs

Após o anúncio do retorno da banda Oasis, o perfil oficial do Linkin Park compartilhou o vídeo de uma contagem regressiva, com um cronômetro previsto para zerar amanhã (28), às 15h15 no horário de Brasília.

Ainda não há mais detalhes, mas os fãs e outros internautas já estão especulando sobre possível retorno da banda. Os membros do Linkin Park encerraram as apresentações em grupo em 2017, depois da morte do vocalista Chester Bennington.

Agora, após sete anos, eles podem retornar para uma turnê surpresa. Conforme o Uol, em 2023, integrante Mike Shinoda já tinha citado essa possibilidade em uma entrevista à KROQ FM, de Pasadena, na Califórnia.

Veja também Verso Retorno de Oasis foi impulsionado por divórcio de R$ 145,9 milhões; entenda Verso Banda Oasis anuncia retorno com série de shows em 2025; veja datas e locais

Segundo Mike, o grupo considerava novos projetos. Além disso, o baixista Dave ‘Phoenix’ Farrell também voltou a citar a banda no ano passado. “Acho que faremos algo novamente em algum momento. Acho que vamos fazer, espero, novas músicas. E eu adoraria fazer alguns shows”, revelou à rádio rock estadunidense Z93, de Watertown.