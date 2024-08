Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga ocupa cidade com quase 40 espetáculos; veja atrações

Celebrando sua 30ª edição, o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT) movimentará o município serrano com peças, shows musicais e ações formativas neste mês. O evento, que é totalmente gratuito, inicia no próximo sábado (7) e segue até o dia 14 de setembro.

Ao todo, serão 38 apresentações realizadas em diversos pontos de Guaramiranga, como teatro, escolas, praças e ruas. A solenidade de abertura do festival contará com uma programação especial. Além de um cortejo pelas ruas da cidade, haverá uma apresentação da peça “Sinapse Darwin”, de César Ferrario, interpretada pelo coletivo potiguar Casa de Zoé.

Legenda: "Egoísta" conta a história da cearense Josefa Feitosa, que decidiu desbravar o mundo após se aposentar Foto: Karla Brights/Divulgação

A programação do evento também celebrará vida e obra da atriz cearense Ana Marlene, que completa 45 anos de carreira neste ano e apresenta o solo “Egoísta” na noite de encerramento do festival. O espetáculo é dirigido e idealizado por Juracy de Oliveira e conta com Sara Síntique como coautora da dramaturgia.

Realizado pela Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (Agua), o FNT tem como objetivo difundir e estimular a produção de artes cênicas no Maciço do Baturité. Nesta edição, o festival se divide em três mostras: a Mostra Nordeste, que reúne trabalhos dos nove estados da Região; a Mostra Palco Ceará, com artistas cearenses ou residentes no Estado; e a Mostra Cenas Germinantes, voltada para a valorização de processos de montagem de espetáculos e com o intuito de viabilizar a finalização de projetos teatrais.

Outro destaque do FNT é a programação de ações formativas, como debates, oficinas e encontros de artistas. Na edição comemorativa de 30 anos, o festival terá debates sobre os espetáculos da Mostra Nordeste e, ainda, o Encontro de Artistas-Pesquisadores Indígenas, uma novidade da edição.

Confira os espetáculos que compõem as mostras:

Mostra Nordeste

“Minha Pele” – Cia LaCasa (Alagoas)

“Filipa” – A Panacéia - GrupA de Teatro (Bahia)

“Paraíso” – Teatro Máquina (Ceará)

“A carroça é nossa” – Xama Teatro (Maranhão)

“Formigas bebem absinto no armazém do caos” – Cia Oxente de atividades culturais (Paraíba)

“O que te escrevo é puro corpo inteiro” – Truá Cia de Espetáculos (Piauí)

“Reino dos bichos e dos animais, esse é meu nome” – Coletivo CIDA - Coletivo Independente Dependente de Artistas (Rio Grande do Norte)

“A peleja de Leandro na trilha do cordel” – Grupo Imbuaça (Sergipe)

“Se eu fosse Malcom?” - Eron Villar e Dj Vibra (Pernambuco)

Mostra Palco Ceará

“A idade da terra” – Paiaçús (Pacajus)

“Às Margens” – Às Margens (Sobral)

“Egoísta” – Peixe-Mulher (Fortaleza)

“Exu não vem hoje” – Coletivo Farol Novo (Fortaleza)

“Ytá” – Edceu Barboza, Barbara Matias, Otávio de Oliveira e Fluxo Marginal (Crato)

Mostra Cenas Germinantes

“Inacabado” – Grupo Bagaceira (Ceará)

“Quando o teatro fala de si mesmo: Ensaio de Ângela Moura” - Ângela Moura (Ceará)

“Corpo-Terra” - Maré Alta (Sergipe)

Serviço

30º FNT – Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga

Quando: 7 a 14 de setembro de 2024

Mais informações no site do FNT e nas redes sociais (@fntguaramiranga, no Instagram e Facebook).