Mostra de Teatro Transcendental apresenta espetáculos gratuitos com mensagens de fé e esperança

A Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, tradicional evento do calendário cultural do Ceará, chega à 22ª edição, em 2024, com a missão de apresentar peças com mensagens de fé, amor e esperança.

Neste ano, a programação na capital cearense acontece até domingo (1º de setembro), no Teatro RioMar Fortaleza.

A Mostra Brasileira de Teatro Transcendental é realizada anualmente pela Associação Estação da Luz, promovendo a vivência da espiritualidade e emoções por meio de espetáculos gratuitos, com propósitos solidários e sem fins lucrativos.

Veja a programação

Sexta-feira (30 de agosto) - 19h30

“O livro dos espíritos" - Companhia do Além (RJ)

Adaptada do livro homônimo de Allan Kardec, a peça retrata passagens específicas da vida do educador e escritor francês Hippolyte León Denizard Rivail, abordando suas experiências mediúnicas, pesquisas e o processo de publicação de “O livro dos espíritos”. Texto de Cyrano Rosalem, com direção de Érica Collares e Rogério Fabiano, que também integram o elenco, ao lado de Ana Carolina Rainha e Lucas Figueiredo.

Sábado (31 de agosto) - 19h30

"A Vida da Mãe de Jesus" - Fábrica de Homenagem Produções Artísticas, em parceria com Áquila Prisca (SP)

Esta adaptação de Lurimar Vianna do livro ‘Maria’, de Sholem Asch, narra a vida de Maria, mãe de Jesus, desde suas experiências cotidianas até os desafios enfrentados para cumprir sua missão. A peça destaca a força e o empoderamento de Maria há dois mil anos.

Domingo (1º de setembro) - 15h

"João e Maria - Uma releitura de paz" - Companhia Teatro Novo (CE)

Dois contadores de histórias se reinventam para apresentar uma nova versão de "João e Maria", focando em temas como empatia, respeito às diferenças e amor. A peça ensina a enxergar com o coração e transmite uma mensagem de acolhimento e afeto.

Domingo (1º de setembro) - 19h30

"Desesperados" - Tannure Produções (MG)

Conhecida como uma "comédia inteligente", "Desesperados" aborda temas como ansiedade, depressão e solidão, de maneira leve e engraçada. A trama gira em torno de três personagens principais que, apesar de suas tragédias pessoais, garantem boas risadas à plateia. Direção de Maurício Canguçu.

Ingressos

A organização da Mostra sugere que os ingressos sejam trocados por dois ou mais quilos de alimentos não perecíveis. As trocas podem ser efetuadas em cinco pontos em Fortaleza: nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Aldeota, e nos GEPE Piedade e Água Fria.

O público também poderá garantir os ingressos acessando o site www.uhuu.com, escolhendo o espetáculo e a quantidade de ingressos, e realizando, a título de doação, a entrega dos alimentos no dia da apresentação no Teatro Riomar Fortaleza.

Os alimentos arrecadados serão doados para as instituições Projeto Flor de Lis, ACAPD - Centro de Atendimento Educacional Especializado, Associação Queira Bem, Associação Grupo Dança Solidária, Instituto Viva Idoso e Associação Luz no Horizonte.

Serviço:

22ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental

Quando: até domingo, 1º de setembro

Local: Teatro RioMar Fortaleza (Shopping RioMar Fortaleza - R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Informações: www.teatrotranscendental.com

Ingressos podem ser obtidos nos postos de troca nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Aldeota, nos GEPE Piedade e Água Fria, e pelo site www.uhuu.com.