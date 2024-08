Confira 10 livros imperdíveis para pré-adolescência

Quem nunca teve a sensação de não ser compreendido na pré-adolescência? Nessa fase, muitos jovens podem recorrer aos livros como uma distração ou acolhimento. Se você tem um pré-adolescente na sua vida, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 10 livros que são boas opções de presentes, com títulos imperdíveis e cativantes.

Com títulos cearenses, brasileiros e internacionais, os livros possuem mistério, aventura, romance e muita diversão.

Já para quem busca um livro de romance adulto, o Diário do Nordeste organizou com livros leves e atuais para ler em um final de semana. Para aqueles que preferem recomendações de suspense, é possível conferir as dicas de livros de suspense que vão te deixar sem ar.

Veja também Verso Veja 10 dicas de livros de suspense que vão te deixar sem ar Verso Veja 10 livros de romances atuais e leves para ler em um fim de semana

Veja 10 melhores livros para pré-adolescentes

Coraline (Neil Gaiman)

Algumas portas não devem ser abertas e Coraline aprende isso pouco depois de se mudar com sua família para um local estranho com vizinhos ainda mais excêntricos. Ao encontrar uma porta misteriosa em sua nova casa, a menina vai descobrir um mundo fantástico e sombrio, cheio de encantos, mas também bastante macabro. Lá, ela conhece outras versões de seus pais, pálidas e com botões no lugar dos olhos, mas sempre dispostas a dar atenção e fazer aquilo que a menina deseja.

Legenda: No livro, Coraline vai descobrir um mundo fantástico e sombrio Foto: Divulgação

No livro "Coraline" (2002), de Neil Gaiman, a protagonista finalmente sente que tem um lar, mas logo ela percebe que algo está errado. Aquele local também está cheio de perigos e voltar para sua verdadeira família vai ser muito mais difícil e assustador do que ela imagina. A depender da edição, pode conter ótimas ilustrações, sendo um livro que pode ser lido por crianças a partir dos 12 anos.

Sucesso absoluto, o livro de Neil Gaiman foi adaptado para o cinema e originou uma animação icônica que foi indicado ao Oscar de melhor animação em 2010, mas acabou não ganhando a premiação.

Quantidade de páginas: 224 páginas

A Culpa é das Estrelas (John Green)

Hazel Grace Lancaster é uma paciente terminal de câncer. Apesar de a doença estar estável, a jovem sabe que tem no máximo mais alguns anos de vida. Por esse motivo, nunca cogitou se envolver amorosamente, até que conhece Augustus Waters em um grupo de apoio para crianças com câncer. Ele é bonito, engraçado, inteligente e está decidido a conquistá-la. Juntos, os dois viajam para Amsterdã graças a uma associação que realiza o último desejo de jovens com câncer.

Legenda: Livro "A Culpa é das Estrelas" (2012) foi adaptado para o cinema Foto: Divulgação

O objetivo é encontrar o escritor favorito de Hazel, Peter Van Houten, e conseguir respostas sobre Uma Aflição Imperial, livro que a garota já leu tantas vezes que as páginas ficaram gastas. É justamente nesse cenário que eles se apaixonam e começam a construir um pequeno infinito dentro de seus dias limitados.

O livro "A Culpa é das Estrelas"(2012), de John Green, foi adaptado para o cinema e protagonizado por Ansel Elgort e Shailene Woodley. John Green, o autor do livro esteve envolvido em todo o projeto e até mesmo apareceu em uma cena do filme, o que empolgou os fãs.

Quantidade de páginas: 288 páginas

As Vantagens de ser Invisível (Stephen Chbosky)

Charlie é um jovem que constantemente escreve cartas. Não se sabe de onde ou para quem, mas lentamente a vida dele se torna conhecida através das palavras escritas e enviadas para este alguém misterioso.

O livro "As vantagens de ser invisível" (1999), de Stephen Chbosky, fala sobre um rapaz que pouco a pouco mostra seus medos e anseios, mas principalmente a dificuldade em deixar as pessoas se aproximarem e o conhecerem. Enquanto vamos acompanhando a vida do garoto por meio dessas cartas, vemos ele construir amizades com Sam e Patrick, se apaixonar e aos poucos descobrir quem ele é.

Legenda: O filme de mesmo nome foi protagonizado por Logan Lerman, Emma Watson e Ezra Miller Foto: Divulgação

A obra deu origem a um filme de mesmo nome protagonizado por Logan Lerman, Emma Watson e Ezra Miller que fez sucesso com o público jovem. A adaptação cinematográfica ganhou diversos prêmios inclusive categorias do Teen Choice Awards e do People’s Choice Awards.

Quantidade de páginas: 288 páginas

A Seleção (Kiera Cass)

Em "A Seleção" (2012), de Kiera Cass, America Singer é uma jovem pobre da casta 5, composta por artistas. Após muita insistência de sua mãe, a jovem aceita se inscrever na seleção, achando que jamais será escolhida. A seleção nada mais é do que uma competição entre 35 garotas de várias castas pelo coração do príncipe, Maxon Schreave.

Legenda: "A Seleção" é o primeiro livro da saga, de seis livros, da escritora Kiera Cass Foto: Divulgação

Quando ela é escolhida para participar da competição, a garota se vê encarando o seu pior pesadelo: deixar sua família para trás, ter que lidar com garotas dispostas a qualquer coisa por um prêmio que ela não quer, ficar sob o risco de ataques rebeldes ao palácio onde está hospedada e o pior de tudo, deixar o rapaz que ama sem ter ideia se conseguirá vê-lo de novo. Quando America finamente conhece o príncipe pessoalmente, ela percebe que talvez seu futuro seja muito diferente do que já havia imaginado.



"A Seleção" é o primeiro livro da saga de seis livros da escritora Kiera Cass, que foi best-seller da seção de livros infantis do The New York Times.

Quantidade de páginas: 363 páginas

Melhor do que nos Filmes (Lynn Painter)

Sucesso no TikTok, o livro "Melhor do que nos Filmes" (2023), de Lynn Painter, conta a história de Liz, que acaba aceitando a ajuda do vizinho Wesley Bennett para conquistar seu verdadeiro amor: Michael Young.

Legenda: Liz aceita a ajuda do vizinho Wesley Bennett para conquistar seu verdadeiro amor Foto: Divulgação

O problema? Ela não suporta Wes, apesar de terem crescido juntos e ela reconhecer, com certa relutância, que ele se tornou muito simpático e bonito. Mas, foco! Ela precisa fazer Michael notar sua existência e convidá-la para o sonhado baile de formatura.

Em troca, ela vai ajudar Wes nos estudos. Após tantas horas de convivência, Liz acaba percebendo que a amizade construída com Wesley era melhor do que poderia imaginar, tendo espaço talvez até para romance. Essa opção talvez cative mais as jovens de 14 anos.

Quantidade de páginas: 352

O Verão que Mudou minha Vida (bia)

Belly Conklin passou grande parte da infância apaixonada por Conrad Fisher. No verão em que completa 17 anos, ela acredita que as coisas podem mudar, mas vai viver mais dramas e emoções do que estava esperando. O livro "O Verão que mudou minha vida" (2009), de Jenny Han, acompanha a história das famílias Conklin e Fisher. Acostumados a passarem os verões juntos, o vínculo surge da amizade entre a mãe de Belly e Susannah Fisher, melhores amigas de décadas.

Legenda: A história foi adaptada pelo Prime Video, na série "The Summer I Turned Pretty" Foto: Divulgação

Por isso, Belly cresceu passando os verões ao lado Conrad e Jeremiah. No entanto, por mais todos soubessem de sua quedinha nada discreta por Conrad, neste verão, ela percebe que talvez tenha finalmente chamado a atenção dele.

Sendo o primeiro livro da Trilogia Verão, a história foi adaptada pelo Prime Video, na série "The Summer I Turned Pretty", com Lola Tung, Gavin Casalegno e Christopher Briney.

Quantidade de páginas: 240

A Mediadora (Meg Cabot)

Suzannah, protagonista do livro "A Mediadora" (2000), de Meg Cabot, fala com fantasmas, mas mais do que isso, ela os ajuda a encontrar o descanso eterno. O problema é que ser uma mediadora faz com que ela sempre esteja em apuros, afinal como convencer sua mãe e os professores de que não foi ela que fez travessuras? Suzie se muda para a Califórnia quando a mãe se casa pela segunda vez e a garota finalmente acha que as coisas podem melhorar. Erro dela. A nova casa de sua família é antiga e o seu quarto é assombrado!

Legenda: Apesar da capa nada atraente, o livro é extremamente divertido e fácil de ler Foto: Divulgação

Para a sorte da garota, dessa vez é por um fantasma bonitão que não parece ter intenção de assustá-la. O grande problema aparece na escola, quando o fantasma de uma garota que se suicidou por causa do namorado coloca todos em risco. Apenas Suzannah poderá salvar seus amigos, professores e evitar que o pior aconteça.

Terra das Sombras é o primeiro volume da série A mediadora, escrita por Meg Cabot. Ao todo a saga conta com seis volumes e, além do sobrenatural, aborda conflitos da adolescência, sentimentos confusos desse período, tudo com um bom humor que precisa ser pontuado como um grande ponto positivo.

Quantidade de páginas: 286 páginas

A Bailarina Fantasma (Socorro Acioli)

A história de "A Bailarina Fantasma" (2015), da escritora cearense Socorro Acioli, tem como plano de fundo o Theatro José de Alencar, em Fortaleza, no Ceará.

Anabela, filha de um arquiteto responsável por coordenar uma obra na construção inaugurada em 1910, fica encantada por poder passar as tardes no local, fazendo lição de casa e descobrindo os detalhes do teatro.

Legenda: Livro se passa no Theatro José de Alencar, em Fortaleza, no Ceará Foto: Divulgação

No entanto, o cotidiano dela dá uma reviravolta quando encontra uma bailarina translúcida vestida de azul dançando pelos palcos. Ela começa, então, uma investigação para descobrir quem é essa bailarina e qual a história da jovem.

Quantidade de páginas: 192 páginas

Mundo de Sofia (Jostein Gaarder)

Um dos livros mais amados pelos professores, "O Mundo de Sofia" (1991), de Josein Gaarder, costuma estar na lista dos paradidáticos de quase todas as escolas. Misturando aventura e filosofia, a história acompanha a jovem Sofia Amudsen recebendo bilhetes e cartões-postais estranhos na véspera do aniversário de quinze anos.

Legenda: O leitor percorre a história da filosofia ocidental em cada capítulo Foto: Divulgação

Os postais são enviados para Hilde Møller Knag, uma garota que Sofia não conhece, saindo do Líbano.

É um livro cheio de lições em cada capítulo, fazendo com que o leitor percorra a história da filosofia ocidental.

Quantidade de páginas: 568 páginas

A Droga da Obediência (Pedro Bandeira)

O livro "A Droga da Obediência" (1984), de Pedro Bandeira, acompanha a aventura de cinco estudantes, que se intitulam os "Karas", tentando enfrentar uma terrível trama internacional.

Legenda: O livro de Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, foi escrito em 1984 Foto: Divulgação

O vilão sinistro Doutor Q.I. busca subjugar a humanidade aplicando uma droga perigosa nos jovens. A substância está sendo experimentada em estudantes dos melhores colégios de São Paulo.

Para enfrentar a ameaça, os Karas começam a fazer o avesso dos coroas.

Quantidade de páginas: 192 páginas

*Estagiária sob orientação do editor Felipe Mesquita.