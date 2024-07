Veja 10 dicas de livros de suspense que vão te deixar sem ar

O suspense é um gênero que faz sucesso por deixar leitores intrigados, tensos e cheios de teorias. Pensando nisso, o Diário do Nordeste fez uma lista com 10 livros com enredos de deixar qualquer fã de queixo caído.

Verity (Colleen Hoover)

Lowen é uma escritora jovem em busca de oportunidade. A proposta perfeita cai no colo dela quando a mulher é convidada para ser coautora de Verity Crawford, autora de uma saga de sucesso. Sendo assim, Lowen entra na caixa de pandora, que é o escritório de Verity, e começa a desvendar os segredos dela, encontrando partes extremamente sombrias e perturbadoras.

Legenda: Primeiro thriller de Colleen Hoover traz trama sombria e final com diversas reviravoltas Foto: Divulgação

Verity tem plot twists de deixar qualquer leitor transtornado, além de trazer questões macabras sobre a mente humana e teorias sobre os personagens. O livro, inclusive, ficou muito famoso no Tiktok e gerou trends sobre o seu final.

Um de nós está mentindo (Karen M. McManus)

Alunos na detenção. Nesse livro de suspense, esse é o cenário perfeito para um crime. Cinco jovens vão para o castigo, mas apenas quatro deles conseguem sair vivos. Cada um dos estudantes tem algo a esconder e a grande pergunta que fica é: até onde você seria capaz de ir para esconder os seus segredos?

Legenda: Suspense teen gira em torno de um assassinato e até onde as pessoas estão dispostas a ir para esconder os próprios segredos Foto: Divulgação

O primeiro livro da quadrilogia “Um de nós” fez tanto sucesso que a Netflix resolveu produzir uma série com duas temporadas baseada no enredo, a produção acabou sendo cancelada e foi encerrada com tramas em aberto.

E não sobrou nenhum (Agatha Christie)

Seria impossível falar de suspense e não falar de Agatha Christie, a rainha dos romances policiais. Neste livro, 10 pessoas que não se conhecem são convidadas para uma misteriosa ilha. O que eles têm em comum? Nada, exceto passados com algum segredo marcante. Uma morte acontece já na primeira noite e todos se tornam possíveis culpados e próximas vítimas.

Legenda: Agatha Christie traz tensão e mistério até o último minuto desta obra Foto: Divulgação

O livro deu origem a uma aclamada minissérie de três episódios produzida pela BBC, sendo considerada por muitos uma das melhores adaptações de uma obra da rainha do crime para o audiovisual.

Maldosas (Sara Shepard)

Moradoras do subúrbio de Rosewood, Emily, Hanna, Aria e Spencer sabem que todos têm segredos. As quatro costumavam ser um quinteto, até que Alisson, a amiga que unia o grupo e sabia sobre tudo que elas queriam esconder, desaparece misteriosamente durante uma festa do pijama. Três anos depois, as meninas seguem suas vidas e se distanciam, mas ainda ocultam as partes mais sombrias de suas vidas e pensamentos. Elas são obrigadas a se aproximar novamente quando mensagens as questionando sobre seus segredos mais íntimos começam a ser enviadas por vários meios todas assinadas como "-A". Teria Alisson retornado? Ou uma das quatro meninas sobreviventes seria a culpada?

Legenda: Suspense adolescente deu origem a série 'Pretty Little Liars' Foto: Divulgação

A saga de livros originou o seriado ‘Pretty Little Liars’, que foi um famoso suspense adolescente com sete temporadas que durou de 2010 até 2017 e teve um final que dividiu o público.

A paciente silenciosa (Alex Michaelides)

Uma mulher jovem mata o seu marido com cinco tiros e, desde então, vive em completo silêncio. Presa em um hospital psiquiátrico, Alicia será atendida pelo terapeuta forense Theo Faber, que está disposto a desvendar o que aconteceu a qualquer custo. No entanto, será que Theo está preparado para as informações que quer obter? O thriller psicológico se desenrola com um final que os leitores descrevem como inesperado e eletrizante.

Legenda: Final do thriller foi descrito por muitos leitores como surpreendente e arrebatador Foto: Divulgação

Os direitos para que um filme seja produzido chegaram a ser comprados pelas produtoras Plan B e Annapurna Pictures, mas mesmo após cinco anos da aquisição, ainda não foram divulgados detalhes sobre uma possível adaptação.

A última festa (Lucy Foley)

Legenda: Um grupo de amigos fica preso em uma casa depois de uma nevasca, uma morte aconteceu e agora todos são suspeitos Foto: Divulgação

Nove amigos de faculdade que sempre passam o réveillon juntos resolvem fazer uma viagem para comemorar o ano novo, mas apenas oito deles vão voltar. Após programarem a festa em um local remoto, já no trem eles percebem que o grupo está completamente desconectado. Os nove não tem mais nada em comum, exceto mágoas, tensão e segredos destrutivos. É na comemoração da última noite do ano que tudo explode e quando o dia amanhece alguém está morto. Todos os sobreviventes são suspeitos, pois cada um deles tem motivos. Presos no local devido a uma nevasca, as paranoias e desconfianças só aumentam, levando a uma trama assustadora e com muitas reviravoltas.

Misery (Stephen King)

Paul Sheldon é um escritor famoso enfrentando um bloqueio criativo. Após se acidentar, o autor acaba sendo resgatado pela enfermeira Annie Wilkes, sua fã número um e obcecada pela série de livros escrita por ele que tem como protagonista a personagem Misery Chastain. Annie não está satisfeita com os rumos que Paul escolheu para seus personagens e resolve fazê-lo reescrever. Decidida a ter o final que quer na sua saga favorita, a fã isola o escritor e começa a submetê-lo a castigos e torturas para obter o encerramento que deseja para sua personagem favorita.

Legenda: Stephen King leva obsessão a outro nível em Misery Foto: Divulgação

Misery se tornou um jovem clássico do suspense e terror psicológico, foi inclusive adaptado para o cinema. O filme levou Kathy Bates a ganhar o Oscar de melhor atriz e eternizou uma cena de tortura perturbadora.

Jantar Secreto (Rafael Montes)

Um grupo de jovens paranaenses se muda para o Rio de Janeiro e precisa lutar para pagar as contas. Desesperados para não serem despejados e resolver os problemas financeiros, eles decidem fazer jantares secretos, divulgados pela internet para a elite carioca. No entanto, eles não esperavam ter que lidar com crimes, segredos sombrios e serem levados aos limites da própria índole.

Legenda: Rafael Montes se tornou um fenômeno do gênero de suspense no Brasil Foto: Divulgação

Com mais de 100 mil exemplares vendidos, Jantar Secreto é um fenômeno do suspense brasileiro do autor Rafael Montes.

O silêncio dos inocentes (Thomas Harris)

Após o assassinato brutal de cinco mulheres, a agente Clarice Starling se vê obrigada a entrevistar Hannibal Lecter, um assassino canibal que era um psiquiatra brilhante. Disposta a encontrar o culpado e impedi-lo de continuar os assassinatos, Clarice se vê seguindo as dicas de Lecter que a levarão por caminhos perigosos e mortais.

Legenda: Livro traz o icônico personagem Hannibal Lecter, uma lenda dos livros e filmes de terror e suspense Foto: Divulgação

O segundo livro da trilogia sobre Hannibal Lecter teve uma adaptação cinematográfica de sucesso. O filme de mesmo nome, ganhou cinco estatuetas no Oscar: Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro adaptado.

Você (Caroline Kepnes)

Quando uma aspirante a escritora linda e espirituosa entra na livraria em que Joe Goldberg trabalha, ele não consegue resistir e espia o nome dela no cartão de crédito. Poderia ser um ótimo início para um romance, mas Joe fica obcecado. O homem procura a jovem no Google e para sua sorte, Guinevere Beck posta absolutamente tudo o que ele precisa para se tornar perfeito para ela em suas redes sociais. Forçando encontros ao acaso e investigando cada detalhe da vida de Beck, Joe passa de stalker a namorado, removendo cada obstáculo que aparece no caminho. O relacionamento obsessivo segue e vai tomando um rumo cada vez mais sombrio e perigoso.

Legenda: Livro originou a famosa série da Netflix de mesmo nome protagonizada pelo ator Penn Badgley Foto: Divulgação

O livro de suspense psicológico, com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas, deu origem a uma série original Netflix que tem quatro temporadas disponíveis no streaming e já foi renovada para a quinta e última. O ator Penn Badgley, conhecido pelo papel de Dan Humphrey da série adolescente 'Gossip Girl' é a grande estrela e intérprete do stalker Joe, que está disposto a todos os tipos de atrocidades para manter seu relacionamento com Beck.

*Estagiária sob orientação do editor Felipe Mesquita.