Confira 10 doramas para assistir na Netflix

Conhecidas como doramas, as novelas coreanas têm ganhado cada vez mais popularidade no Brasil. Para quem já assiste e está em busca de uma nova série para maratonar ou ainda nem se rendeu às produções asiáticas, o Diário do Nordeste fez uma lista com 10 opções disponíveis na Netflix.

As novelas contam com muito drama, romance, ação, suspense e até terror.

A Lição (2022)

No dorama “A Lição” (2022), Moon (Song Hye-kyo) tinha o desejo de se tornar arquiteta, mas foi forçada a deixar os estudos por conta de brutais agressões sofridas no colégio. Anos depois de passar por uma grande violência escolar, ela descobre que a responsável por tanto sofrimento em sua vida está casada e feliz. Então, decide criar um elaborado plano de vingança contra seus algozes do passado e se torna professora da filha da sua inimiga.

A partir disso, Moon passa a perseguir seus antigos colegas que praticavam bullying contra ela e, aos poucos, descobre seus segredos. Ela utiliza tudo que está ao seu alcance para manipulá-los e os fazerem passar pelo mesmo sofrimento. Até que ponto ela está disposta a chegar para satisfazer seus desejos de vingança?

A série foi bastante comentada por conta da temática mais séria e as cenas de violência escolar explícitas. Com várias reviravoltas e atuações impecáveis, a produção tem suspense, drama, romance e traz tensão do início ao fim.

Hierarquia (2024)

Legenda: Dorama foi comparado a série espanhola Elite Foto: Divulgação/Netlifx

Em “Hierarchy” (2024), um novo aluno é transferido para um colégio reservado somente para os filhos da elite coreana. A simples chegada de Kang-ha (Lee Chae-Min) ameaça as estruturas de poder estudantil. Construída e gerenciada pelo Jooshin Group, a Jooshin High School escolhe a dedo quem pode se matricular. Mesmo entre os mais ricos e poderosos do país, a escola tem sua própria hierarquia, os 0,01% melhores alunos dominam o local. A partir da transferência de Kang-ha tudo pode mudar dentro da unidade.

Para quem gostou da produção espanhola Elite, Hierarquia traz um enredo no mesmo estilo misturando suspense, juventude, romance e drama.

Beleza Verdadeira (2020)

Legenda: Produção fala sobre padrões de beleza e esbanja bom humor Foto: Divulgação/Netflix

Na comédia romântica “Beleza Verdadeira” (2020), Lim Ju-kyung (Moon Ga-young) é uma menina de aparência comum que, da noite para o dia, se torna a garota mais popular por ser bonita. A jovem sofreu por anos com comentários maldosos de familiares e colegas de classe, até decidir aprender como usar maquiagem a seu favor, assistindo vídeos tutoriais no YouTube.

Depois de dominar a arte, Lim Ju-kyung muda e se torna uma das garotas mais populares em seu novo colégio. Contudo, ela ainda carrega muita insegurança e baixa autoestima, optando por nunca aparecer sem maquiagem para os novos colegas. Isso muda quando Lee Su-ho (Cha Eun-woo) a vê de rosto limpo e a reconhece. Su-ho é um garoto admirado na escola, mas prefere não ser o centro das atenções, constantemente se mantendo frio e distante dos outros. Por conta dos segredos que compartilham, Lee Su-ho e Lim Ju-kyung se aproximam e ela deve encontrar sua beleza verdadeira.

Com um triângulo amoroso que dividiu opiniões, cenas que viralizaram nas redes sociais e ótimos momentos de comédia, o dorama chegou a integrar o top 10 entre as produções mais assistidas na Netflix Brasil.

Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

A dentista Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) é uma mulher linda e inteligente. Certo dia, após apontar um comportamento antiético de sua chefe, seu plano de vida desmorona e, após vários obstáculos, ela se muda para a vila costeira de Gongjin. Lá, conhece Hong Doo Shik (Kim Seon Ho), um rapaz que está oficialmente desempregado, mas é uma espécie de faz-tudo, e parece ajudar todas as pessoas a seu alcance.

Decidida a montar sua clínica e se estabelecer no local, Hye Jin começa a ter problemas para se adaptar, já que, não importa onde a mulher esteja, Doo Shik parece também estar e, enquanto ela não o suporta, todos na cidade parecem amá-lo.

A produção é o remake de um filme coreano de 2004 chamado "Mr. Handy, Mr. Hong", do diretor Kang Seok-beom.

A Cobertura (2020)

Legenda: Produção aborda até onde as pessoas podem chegar por ambição e sede de poder Foto: Divulgação/Netflix

Dirigida por Joo Dong-min e escrita por Kim Soon-ok, “A Cobertura” (2020), conta a história da guerra imobiliária e educacional, o desejo de estar no topo da alta sociedade coreana entre os moradores de um prédio de 100 andares da alta sociedade de Seul. Ela retrata a solidariedade e a vingança de mulheres que não tiveram escolha a não ser se tornarem más para proteger a si mesmas e a seus filhos.

Para quem gosta de séries mais longas, “A Cobertura” pode ser a melhor produção, já que a série fez tanto sucesso que possui três temporadas. Além disso, durante sua exibição na Coreia do Sul, a novela alcançou a oitava posição na lista de dramas coreanos de maior audiência em transmissão pública de todos os tempos.

De volta às raízes (2023)

Jo Sam-dal (Shin Hye-sun), protagonista do dorama “De volta às raízes” (2023), cresceu em uma ilha pequena e viveu grande parte da sua vida de forma muito simples. Todos que ela conheceu trabalham e vivem na ilha há anos, e são fortemente desencorajados a tentarem algo novo: dizem que se saírem da ilha para procurar uma vida melhor, irão fracassar. Por muito tempo, ela acreditou nisso, mas após um acidente, que a faz ir para Seul (capital sul-coreana), Sam-dal resolve adotar um novo nome e recomeçar sua vida.

A jovem cresceu na área da fotografia de moda e se tornou um grande nome da indústria de mídia coreana. No entanto, seu nome é envolvido em um escândalo que a faz perder tudo pelo que lutou para conquistar: sua carreira, credibilidade e seus bens. Arrasada, ela vê outra opção além de retornar para a ilha onde cresceu, a fim de se reerguer.

Com sua chegada, todos os moradores da ilha que a conhecem passam a fofocar sobre a moça, então, ela reencontra seu amigo de infância, Cho Yong-pil (Ji Chang-wook). Ele ficou mais bonito do que nunca, charmoso, e está determinado a provar a ela que a experiência traumática pela qual Sam-dal passou não deve definir sua vida. Enquanto ele a ajuda a reconquistar sua autoconfiança, os dois acabam se apaixonando.

Além da história que trata de encontros e desencontros, amadurecimento e autoconhecimento, a série foi muito comentada devido às participações especiais de grandes nomes sul-coreanos como Song Joong Ki, Song Kang, Lee Jong Suk e da cantora Lee Hyori.

The Good Bad Mother (2023)

Em “The Good Bad Mother” (2023), Young Soon (Ra Mi-ran) é uma mãe solo que dedicou a vida ao seu filho e sempre quis o melhor para ele, mas acabou se tornando excessivamente dura. Kang Ho (Lee Do-hyun) cresceu se sentindo pressionado pela criação rígida da mãe, e depois de se tornar um dos maiores promotores da Coreia do Sul, se afastou o máximo possível dela.

Porém, após sofrer um acidente no qual perdeu sua memória, ele volta a ser uma criança mentalmente. Kang Ho precisa retornar para sua cidade natal e ficar aos cuidados de Young Soon, com a ajuda de sua amiga de infância Mi Joo (Ahn Eun-jin). Juntos, eles precisarão lidar com os desafios da condição do promotor , que entrará em uma jornada em busca da recuperação, não só de sua mente, mas também para reaver a proximidade e a ligação entre mãe e filho.

A série fala sobre a relação familiar de maneira sensível, mas, apesar disso, tem ótimas cenas de comédia que podem render boas risadas.

O Rei de Porcelana (2021)

Legenda: Na trama príncipe herdeiro morre e irmã gêmea precisa assumir seu lugar e fingir ser ele Foto: Divulgação/Netflix

Em “O Rei da Porcelana” (2021), a esposa do príncipe dá à luz a gêmeos, um menino e uma menina, o que é considerado um mau presságio na produção. A menina ia ser sacrificada, mas a mãe implora para que a vida da criança seja poupada. E, em segredo, a filha é enviada para longe do palácio.

Alguns anos depois, o menino, Lee Hwi, acaba morrendo de uma grave doença. A mãe esconde a morte do menino e traz novamente a filha ao palácio para ser criada fingindo ser o irmão. Ela se torna príncipe, mas permanece com medo que sua identidade um dia será revelada.

A produção é um drama histórico, com ação, suspense e bastante romance. O Rei de Porcelana é baseado em um quadrinho coreano de mesmo nome e obteve destaque após ser a primeira produção sul-coreana a ganhar o International Emmy Awards para Telenovelas.

Uma Advogada Extraordinária (2022)

Legenda: Série mostra desafios que advogada autista enfrenta na vida pessoal e profissional Foto: Divulgação/Netflix

Em “Uma Advogada Extraordinária” (2022), Woo Young Woo (Park Eun Bin) é uma advogada de 27 anos que está no espectro autista. Criada pelo seu pai solteiro, ela tinha apenas uma amiga na escola que a protegia dos colegas que praticavam bullying. Na vida adulta, Young Woo se tornou uma profissional excelente. Sendo extremamente inteligente, ela se formou como a melhor estudante da turma na prestigiada Universidade Nacional de Seoul.

Devido à sua inteligência e memória fotográfica, ela conseguiu um trabalho em um importante escritório de advocacia se envolvendo com casos criminais incomuns e complexos. Por outro lado, Young Woo não se dá muito bem com interações sociais. Como resultado, muitos a enxergam como uma esquisita, solitária e até mesmo incapaz. A série tem foco no amadurecimento de Young Woo como advogada e pessoa, enquanto ela conhece novas pessoas que irão mudar sua vida.

Elogiada por uma visão sensível e pela atuação de Park Eun Bin, a série chegou a ficar em primeiro lugar e se tornou a mais assistida na Netflix Brasil na semana em que estreou no País. A produção foi tão bem-sucedida que a segunda temporada foi confirmada e deve chegar a plataforma ainda este ano.

Rainha das lágrimas (2024)

Em “Rainha das Lágrimas” (2024), um casal de magnatas enfrenta uma crise matrimonial ainda que tudo esteja contra eles. No drama coreano, Hyun-woo (Kim Soo-hyun), o diretor de uma rede de supermercados e Hae-in (Kim Ji-won), uma herdeira de um império de lojas de departamento, se apaixonam intensamente na juventude e logo se casam. O tempo passa e eles entram em uma profunda crise no casamento, mas quando tudo aponta para o pior, o amor volta a florescer e eles vão superando as dificuldades juntos.

A produção é assinada por Park Ji Eun, mesma autora de “Pousando no Amor” (2019), novela sul-coreana que foi sucesso. A série ainda gerou várias teorias nas redes sociais sobre ser baseada em um relacionamento real. Telespectadores encontraram semelhanças entre o romance retratado na produção e o casamento da herdeira da Samsung, Lee Boo-jin e seu ex-marido, Im Woo-jae. A suspeita do público é de que tenha sido uma fonte de inspiração para o k-drama.

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita.