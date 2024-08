Neto de Ariano Suassuna apresenta aula-espetáculo sobre o escritor no Festival RioMar de Literatura

A segunda edição do Festival RioMar de Literatura já tem data para acontecer: no dia 14 de setembro, o evento movimenta o Teatro RioMar durante todo o dia, com programação gratuita para todos os públicos. Como atração principal, o festival recebe João Suassuna, historiador, advogado, palestrante e neto do escritor Ariano Suassuna.

Na ocasião, João – que também faz parte do time envolvido na produção do filme Auto da Compadecida 2 – irá apresentar a aula-espetáculo “Na Trilha do Mestre”, que utiliza arquivos históricos e imagens do acervo pessoal da família para traçar uma conexão da obra de Suassuna com a atualidade.

Segundo o neto do escritor, o momento terá música, dança, humor, reflexões e tem como intuito levar adiante “a Chama Imortal do Mestre”. Além da aula, haverá um momento de interação com os espectadores, em que o público poderá tirar dúvidas sobre vida e obra de Ariano Suassuna.

A programação completa do festival será divulgada em breve no perfil do Shopping RioMar Fortaleza.

Serviço

Aula-Espetáculo “Na Trilha do Mestre” - 2ª edição do Festival RioMar de Literatura

Quando: 14 de setembro (sábado)

Horário: 10h às 22h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações: @riomarfortaleza

Gratuito | Classificação livre