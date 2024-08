Wattpad: plataforma incentiva a leitura e colabora para sonho de leitores que querem ser escritores

A Barraca do Beijo, After, 50 Tons de Cinza e Através da Minha Janela. Você sabia que essas adaptações para séries e filmes surgiram como uma história do Wattpad? Essa plataforma é conhecida por ser um espaço para escrever e ler histórias de autores independentes, registrando mais de 89 milhões de leitores e escritores, com narrativas publicadas em cerca de 25 idiomas.

Para a cearense Cris Soares, de 38 anos, o Wattpad foi o início para a realização de um sonho: virar escritora. Sua jornada iniciou na plataforma, em 2018, e desde então, já publicou 11 livros, entre romances e contos.

“Passava horas imaginando vários enredos, vivenciando todas aquelas vidas na minha cabeça, mas nunca acreditei que poderia escrever um livro de verdade. Até que, um dia, eu decidi contar as histórias que rondavam minha mente fazia muito tempo! Após escrever os primeiros capítulos, descobri no Wattpad uma forma de focar em concluir a narrativa”. Cris Soares Escritora cearense

Assim, o fascínio pela escrita, que começou com os diários da infância e com a prática de romantizar tudo, como se ela fosse a personagem de um livro, ganhou corpo com o Wattpad. “É uma ótima ferramenta para quando estamos construindo nossa identidade enquanto autora, pelo menos foi para mim”.

Brasil entre os principais consumidores do Wattpad

Ao Diário do Nordeste, o Wattpad detalhou que a plataforma possui uma grande variedade de gêneros, incluindo mistério, horror, fantasia, ficção científica. Porém, o "romance está entre um dos gêneros mais lidos em todo o mundo".

Ao todo, são mais de 89 milhões de usuários ativos no site e no aplicativo, com dados coletados até 31 de março deste ano. Desse total, o Brasil está entre os principais consumidores da plataforma.

Para a doutora em Letras-Literatura Comparada, Aíla Sampaio, que também atua como professora da Universidade de Fortaleza (Unifor) e da Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), esse tipo de plataforma incentiva escritores, principalmente jovens.

“Geralmente, são pessoas de idades próximas que escrevem (no Wattpad) e isso mostra que qualquer uma delas pode publicar, desmitificando a ideia de que o escritor é um intelectual distante do público em geral”. Aíla Sampaio Doutora em Letras-Literatura Comparada

Interação com os leitores

Ao acessar o Wattpad, logo é possível perceber que um diferencial dessa plataforma, em relação à publicação tradicional, é o espaço de interação dos escritores com os leitores. Esse ponto-chave pode ajudar novos autores a construírem suas histórias, com o incentivo e comentários dos leitores; enquanto os leitores podem formar uma relação próxima com os autores de suas obras favoritas.

Existe a facilidade de interação. Assim, o público pode deixar comentários para o escritor responder durante os capítulos das histórias; deixar recados no mural de outros usuários e também enviar mensagens privadas.

No início de sua carreira, quando ainda não sabia se suas narrativas estavam indo pelo caminho certo, a autora Cris Soares usava a interatividade e a receptividade dos leitores como termômetro de sua escrita. “O contato com os leitores era exatamente o combustível que eu buscava para não desistir da escrita”, descreveu.

“Quando os primeiros leitores começaram a ler e dar Feedback foi a melhor sensação do mundo! Eu conseguia ter em tempo real a resposta se eu estava indo pelo caminho certo, se a narrativa estava fluindo da maneira que eu gostaria, de acordo com a receptividade dela.” Cris Soares Escritora

Ao analisar o Wattpad, a professora Aíla Sampaio também destaca a interatividade. “O livro tradicional é, muitas vezes, uma experiência solitária. No Wattpad, você pode seguir perfis e postar comentários sobre os textos. Logo, termina sendo uma experiência que se aproxima de uma rede social”.

Já para professora de português e inglês, Camila Dias, de 28 anos, que é uma das leitoras da plataforma Wattpad, a interface fácil do aplicativo e do site é um dos aspectos mais positivos. “Assim como os autores e suas histórias. Tem muita coisa boa se você souber procurar”.

Diversidade das histórias

Para Camila, que se considera uma leitora assídua das histórias do Wattpad, um outro diferencial da plataforma são narrativas plurais e diversas.

“Acho que as histórias do Wattpad são muito mais diversas do que os livros. Muitos autores não se preocupam em produzir algo que vai se encaixar no que uma editora procura por um livro, eles só querem escrever uma história que eles gostariam de ler, por mais louca que ela possa ser.”

Conforme o Wattpad, as tags #Diversidade e #AmorLGBT estão entre as mais buscadas da plataforma. Além dela, os usuários também buscam por #SportsRomance.

Cris Soares costumava ler bastante pelo Wattpad quando publicava por lá. "Principalmente histórias sáficas, que não eram tão comuns um tempo atrás". Atualmente, prioriza a leitura de livros digitais, mas mantém leituras de romance com protagonismo LGBTQIAP+.

Incentivo à leitura

A plataforma pode ser um ponto de partida para muitos leitores. As fanfics são um atrativo do Wattpad, diferenciando a plataforma das publicações tradicionais e alcança um público que muitas vezes está começando a se interessar por literatura. Os personagens de séries, filmes e também pessoas famosas acabam atraindo jovens a conhecer essas histórias de universos aos quais eles já têm interesse.

Camila é uma das pessoas que costuma procurar por esse gênero desde a adolescência e esse foi um dos motivos que a levou a usar o Wattpad. “Eu era uma adolescente que amava ler, amava várias bandas e não tinha dinheiro. A junção desses três fatores me fez baixar o aplicativo para ler livros e fanfictions de graça.”

Ao Diário do Nordeste, Camila também compartilhou que ainda hoje busca pelas fanfics, pois se sente viajando de volta no tempo. “Eu acabo optando mais pelas fanfictions, me traz nostalgia de ir lendo uma história no carro a caminho da escola de manhã.”

Para Aíla Sampaio, o wattpad tem um papel importante em tornar a leitura um hábito para muitos jovens.

“No contexto de uma sociedade em que os jovens têm acesso à internet cada vez mais cedo, é interessante que existam espaços no meio digital para a difusão da leitura. O Wattpad surge, aí, como uma plataforma que as pessoas criam o hábito de consumir e comentar os textos/histórias de outras. Isso é fundamental; afinal, a leitura se torna efetiva quando vira costume.” Aíla Sampaio Doutora em Letras-Literatura Comparada

A especialista ainda disse que a plataforma é importante por ser um espaço onde leitores e escritores podem encontrar pessoas com os mesmos interesses e compartilhar sem qualquer receio.

“Acredito que os jovens, tanto os que escrevem como os que apenas leem, sentem a plataforma como um espaço 'seguro', no sentido de estarem entre pessoas que gostam de temas em comum e admiram as mesmas pessoas", disse Aíla.

Facilidade de acesso da leitura

Por mês, Camila tem o hábito de ler de três a quatro histórias completas no Wattpad, apesar de não ter problema com a leitura dos livros tradicionais. “Sinto que cada um deles tem seu crédito. Leio coisas no wattpad na fila do supermercado, em momentos rápidos que não estou em casa. Já os livros, gosto de me preparar para ler, sentar em um canto confortável com água e música ambiente para ler por horas”.

O benefício do Wattpad é a praticidade, já que consegue pegar o celular a qualquer hora do dia e abrir o aplicativo ou site. “Não preciso ficar carregando um livro por aí e nem ter medo de perder a página que estou lendo”, disse Camila.

Além da facilidade de acesso, o consumo desse tipo de história ainda pode estimular outras experiências literárias. A professora Aíla pondera que depende da forma que o leitor utiliza a plataforma.

“Da mesma maneira que as obras de literatura infanto-juvenil, essas histórias podem abrir portas para grandes clássicos, como também podem estabelecer uma 'zona de conforto' que deixe o leitor acomodado naquele ambiente”, afirmou a doutora em Letras-Literatura Comparada.

Sonho realizado da publicação de livros

Apesar de trabalhar como analista administrativa operacional, hoje, Cris Soares tem orgulho de se declarar escritora. Se antes ela publicava apenas no Wattpad, hoje ela utiliza a plataforma de auto publicação da Amazon, o KDP, e teve uma antologia com publicação independente e outra, pelo Se Liga Editorial.

Ao todo, foram 11 obras escritas, entre romances e contos. O foco? Segue sendo as histórias com narrativas de amor sáficas, priorizando uma linguagem simples. "Inclusive, faço uso de expressões e gírias regionais", detalhou.

Dentre os livros publicados, estão:

Tudo Sobre Nós

Depois Que Quebrei Meu Coração

Deu Match

Flat 102

Asexus

Cartas de Despedidas

Quem Sabe?

Eu Só Queria Uma Cerveja

Confusões e Simpatias

Já as antologias foram:

Plurais, publicada pelo Se Liga Editorial, com o conto: Antes Que As Cores Se Apaguem.

Dias Felizes, publicação independente, com o conto: Como Se Fosse Meu Primeiro Natal.

Das obras citadas acima, Cris detalhou que "Tudo Sobre Nós", "Deu Match", "Asexus" e" Flat 102", foram publicadas inicialmente no Wattpad, durante o processo de escrita.

"Tudo Sobre Nós, publicado em 2018, acabou conquistando o segundo lugar em um concurso literário promovido pela Editora Valentina, em 2022, e teve sua publicação pela editora em 2023. O livro foi um dos dez mais vendidos da editora na bienal do Rio", destacou a escritora cearense, com alegria e orgulho da própria trajetória.

