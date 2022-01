Livros Eróticos – um tímido gênero literário

Essa semana, estive em uma das maiores livrarias do Brasil buscando novidades da literatura erótica para leitura das mulheres. Algo que não fosse muito escrachado, mas que trouxesse sensualidade sem, necessariamente, ser vulgar. Acho que me fiz entender que mulher não gosta de linguagem vazia, né?

Bem, vocês precisam ver o constrangimento dos atendentes quando perguntei quais os títulos mais vendidos no ano de 2021 sobre aquela temática e o que eles indicavam. Coloco assim, no plural, porque um foi chamando o outro para ajudar, o que reforçou a minha teoria de que muitos homens não têm tido o cuidado de ler sobre o que as mulheres gostam. Não estou generalizando, ok?

Bem, mas a resposta a minha pergunta foi que, depois de 50 Tons de Cinza, é que outros livros foram tendo mais notoriedade, porém a procura ainda é muito discreta nas livrarias de modo físico. Eles não são acostumados a receberem mulheres pedindo aqueles tipos de livros, portanto tem dificuldades na oferta.

Superado isso, buscamos temas mais recentes e encontramos essas dicas para vocês:

Legenda: 100 MELHORES HISTÓRIAS ERÓTICAS DA LITERATURA UNIVERSAL, segundo Moacyr Scliar, “um verdadeiro banquete literário no qual saboreamos os mais finos pratos oferecidos aos leitores de todos os tempos." Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Saga eletrizante e arriscada de autodescoberta e amor proibido. Leitura para fãs da literatura young adult. Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Entre segredos do presente e do passado, novas e antigas paixões, traições e lealdades, mãe e filhas farão o impossível umas pelas outras - e acabarão descobrindo que, algumas vezes, laços de amor podem se partir. Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: O livro faz parte de uma trilogia: Chamas na Escuridão, Segredos na Escuridão e Promessas na Escuridão. No primeiro livro perceberam o amor como conexão, mas, nesse segundo, houve uma perda de controle e tudo pode mudar completamente. Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Um livro erótico completo. A história é de um casal sofrido, que procuram forças um no outro, que sem amam, mas são passionais, tem um romance perigoso e descrevem cenas de sexo de tirar o folego. Depois de 50 Tons de Cinza, esse é o livro que tem sido mais procurado! Foto: Jeritza Gurgel

A leitura dá asas à imaginação! Aproveite!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.