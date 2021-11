A rota do prazer faz barulho

É terrível quando acionamos o "play" de mensagens que chegam por meio de aplicativos e vem aquele gemido horroroso, né? Não dá para ouvir tranquila sem passar vergonha!

Outro momento constrangedor é estar no “rala e rola” e o parceiro, na hora “h”, grita como o Tarzan. Isso não só assusta, como quebra o clima total!

Esses barulhinhos fingidos, que foram "pessimamente" divulgados pela indústria pornográfica "barata" do passado, indicam que a parceria pode terminar bem antes do que se imagina e gerar frustração para uma das partes. Então, fuja dessa técnica ultrapassada e jogue a real, beleza?

Tudo bem, cada qual tem seu jeito de sentir prazer, mas, como hoje, estamos falando de gemidos, precisamos dizer que eles são bem oportunos durante o sexo.

O gemido é a maior ferramenta de comunicação entre o casal no momento íntimo. Serve de parâmetro para que a pessoa que oferta carinho entenda que está agradando e, por sua vez, passe a se dedicar mais. Uma espécie de GPS do sexo, com direito, até, de recalcular rota!

Resultado da orientação certa? Explosão de prazer! Lógico!

Um detalhe importante: não é porque a pessoa não geme que isso signifique que não esteja gostando.

Se gemer não for a linguagem do par, retribua com o seu olhar de desejo, com uma pegada mais intensa ou, com uma respiração bem profunda...Enfim, o que vier de dentro para fora, tá valendo! O importante é expressar e dar o caminho da alegria.

Priorize o seu momento, se for para gemer, faça como estiver, verdadeiramente, sentindo, porque, certamente, servirá de balizador para que a pessoa que está dando carinho providenciar as melhores manobras em busca de te dar o seu melhor prazer. Tem presentão melhor que esse?

Então, não chegue mais muda e nem saia mais calada, certo?

Sentir prazer, também, depende de você!

Sex-tou!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.