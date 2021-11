O que é Lap Dance? Conheça a dança sensual para provocar e seduzir

Essa dança sensual é uma variação do strip-tease e surgiu nos anos 1970, no New York's Melody Theate, quando as dançarinas, com roupa ou com lingerie, sentavam-se no colo dos clientes fazendo movimentos que simulavam o que poderia vir a seguir.

É uma dança que, atualmente, vem sendo recomendada para estimular a relação, porque provoca, seduz e é muito sexy mesmo.

Tem pessoas que se sentem “travadas”, então, as aulas acontecem de modo particular ou turmas bem específicas. Trabalha com a intimidade, por isso, os exercícios, inicialmente são de descontração, de dinâmicas para que a pessoa possa ir se soltando e, assim, ficando cada vez mais à vontade.

As partes do corpo mais estimuladas durante as aulas de Lap Dance são: o quadril, as pernas, movimentos de ondulações e os específicos de lap dance, além de uma pequena sequência coreográfica criada, especialmente, para cada aluna (o).

É muito importante, também, a preparação para a escolha da roupa, da música e do ambiente.

Aposte nessa dança lenta, provocativa e tire o fôlego do seu crush.

Hoje, convidei a Fabiana Lucas, expert em dar aulas sensuais, para dar as dicas de preparos para esse momento.

Conecte-se agora!

Use roupa leve e fácil de tirar: sem nós, laços, etc Evite acessórios, tais como: brincos, colares e relógios Aposte na iluminação indireta, em velas ou em luz colorida A cadeira deve ser firme, afinal ela é o objeto principal do espetáculo. É lá que a parceiria tem que sentar para assistir e resistir tanto ao peso do casal como ao tesão! Escolha uma música sexy e lenta Aperta o play Sente no colo da "vítima" e mexa o quadril de forma certeira Dance, aproveite e não esquece que nessa “brincadeira” a parceiria não pode tocar em você, caso contrário, vai ter consequências imediatas!

Sextou?

Então não esquece de que a segurança com a saúde e o conforto devem estar acima de tudo para você, tá bom? Tudo rola, se ambos estiverem sintonizados! Só faça se você quiser! Que é legal, isso é!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.