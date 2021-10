Qual é a sua posição do dia? Dicas para atualizar a lista do Kama Sutra

Hoje eu venho trazendo uma resenha de um livro que sugere posições sexuais de um modo bem divertido.

“Posição do dia – sexo todo dia, só a posição varia”, das autoras as autoras Emma Taylor e Lorelei Sharkey, fez tanto sucesso que esgotou em muitas livrarias por vários motivos, dentre eles, levar uma reflexão sobre a sua vida sexual e sugerir posições para dinamizar o momento.

Legenda: Imagem do livro das autoras as autoras, Emma Taylor e Lorelei Sharkey Foto: Divulgação

No livro todo, as autoras falam de mais de 300 posições. Ou seja, dá para testar uma por dia, dependendo da sua disposição!

É claro que ir testando de forma mecânica não tem graça. Pode ser bom para umas pessoas e não ser para outras. O casal tem que estar em sintonia e, como sempre digo, saber que aquilo gerar prazer para o outro, também!

Tenho que ser sincera: tem posições super incômodas e nada prazerosas.

Hoje te apresento cinco sugestões do livro (dentre as mais de 300) para estimular o seu bom humor, a criatividade e fazer com que haja uma noite de experiências. Afinal, Sex-tou, né?

Dá uma olhada nas formas de prazer:

Aplaudindo de pé

Coloque o parceiro na cadeira ou num lugar onde possa encostar as costas com conforto, tipo banco de carro. As pernas dobradas dele facilita tudo! Posicione na frente do parceiro para que aconteça a penetração. Aí, amiga, investe no pompoarismo que já falei por aqui!

2. Túnel do Amor

Inverta e fique de costas para o parceiro. A visão dele é ótima e deixa-o superanimado, já que é o tipo ideal para quem gosta de intensidade na penetração! Além disso, é uma boa sugestão para quem gosta de ficar bem apoiada, porque você fica de quatro; joelhos encaixados no joelho do parceiro e as mãos na cama.

3. Fusão Corporativa

Penetração para os dois orifícios. A cadeira de escritório é o elemento para que o possa parceiro possa sentar e fazer a movimentação. A mulher apoia os cotovelos em uma mesa ou apoio fixo e fica de costas para o parceiro, que tem ampla possibilidade de movimento. A ideia é que nesse momento sejam usados os dedos para estimular ainda mais.

4. Tirando a temperatura

É a posição ideal para o sexo oral ou o beijo grego! O estímulo da boca, língua e dos dedos vai auxiliar a mulher a alcançar um orgasmo ainda mais vibrante. Lembra da nossa matéria da semana passada?

5. Enchendo pneu

Essa é a posição para quem gosta de colocar as pernas para o alto. Nessa posição o parceiro tem mais autonomia para fazer o movimento e, você, pode dar as coordenadas par onde quer que esse movimento seja feito.

É isso! Se você ficou curiosa (o) para ver mais opções e imagens certas para os nomes que trouxe do livro, a minha dica é dar uma “goolgada” para encontrar a imagem perfeita.

Sou cuidadosa com as nossas leitoras e leitores.

Nunca é demais lembrar: sexo é ótimo, mas a proteção é que garante que você tenha esses prazeres com segurança para vive-los!

Preparada (o) para esquentar a relação? VAI!!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.