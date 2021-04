Ginástica íntima: saiba como fazer exercícios para melhorar a saúde da mulher

Na vagina, existe um músculo que atua nas funções urinárias, defecatórias e sexuais, bem como na sustentação de órgãos como bexiga, útero e reto. Ou seja, ele trabalha o tempo inteiro, sofre com o envelhecimento e com a menopausa e, como qualquer outro músculo do nosso corpo, pode estar fraco, tenso, incoordenado, flácido. A solução é fazer a ginástica íntima que promove a funcionalidade desses músculos, melhora a circulação sanguínea local e, consequentemente, a lubrificação e gera autoconhecimento e empoderamento feminino.

A prática que exercicita os músculos perineais, podem ser realizadas por qualquer mulher, independente da idade, incluisve para aquelas que já passaram dos 60 anos ou pretende chegar saudável a essa idade, para quem já engravidou e para quem quer evitar a famosa “bexiga caída”. Entenda que saúde sexual é qualidade de vida, então você deve praticar ginástica íntima! Não perca mais tempo!

Segundo a fisioterapeuta pélvica, Gisele Arruda, para aderir à ginástica íntima, o passo número um é saber contrair corretamente. “Você pode posicionar seu dedo no períneo (região entre o ânus e a vagina) e sentir se ocorre um pequeno movimento para dentro quando você 'prende o xixi e um pum'. Observe também se, quando relaxa, acontece o retorno, soltando levemente para fora o períneo”. A profissional sugere o uso de um espelho para observar o movimento.

"Essa contração é a base da ginástica íntima e pode ser repetida como em um treino”, orienta Gisele Arruda.

Assim como na academia, tudo começa fácil e vai se tornando mais complexo. Os exercícios íntimos podem ser incrementados, como: contrações controladas e fracionadas (na ida e na volta), acréscimo de carga (por meio de cones vaginais) e integração com outros movimentos e com treino de equilíbrio estático (treino de funcionalidade).

Legenda: As contrações isométricas (sustentadas) é um dos exercícios adotados na ginástica íntima. Foto: Arte Felipe Teixeira | Jamal - SISI

Agora, fique atenta e procure ajuda se, por mais que você queira contrair, esse músculo não obedeça ou se, até contrai, mas não consegue fazer essa volta do movimento, você está entre os 30% das mulheres que precisam de ajuda de uma fisioterapeuta pélvica para aprender esse movimento.

Ginástica íntima é poderosa ferramenta de promoção de saúde!

CÍLIOS MAGNÉTICOS



Eles chegaram para tornar a vida com máscaras mais prática e dar mais charme no olhar.

Legenda: Sabrina Sato é fã dos cílios magnéticos com variados produtos que levam o seu nome. Foto: Reprodução

O efeito dos cílios postiços faz toda a diferença numa maquiagem, mas nem todo mundo tem habilidade para aplicá-los. A novidade é que já está disponível os cílios magnéticos no Brasil. Cada cílio vem com um imã para que sejam colocados entre os cílios naturais, como se fosse um 'sanduiche'. Usado com cuidado pode ser reaplicado várias vezes. A técnica para aplicar exige treino mas, hoje já existem marcas que vem com o aplicador. Uma dica interessante para levantar o olhar já que estamos em tempo de uso obrigatório de máscaras. Vale testar!

Legenda: Os cílios magnéticos já vem com imã, dispensa cola e facilita a vida da mulher! Foto: Reprodução

MARATONAR



Legenda: Sex Education é uma série britânica do Netfix. Foto: Reprodução

A série foi criada por uma mulher, Laurie Nunn, e as mulheres presentes na séria são empoderadas. SEX EDUCATION tem drama e comédia. É leve, parece ser boba e mais voltada para o público teen, porém, ao longo dos episódios, muitos temas são aprofundados de modo didático. A sexualidade e o carinho humano balizam todas as temporadas (são 2 temporadas, com 8 episódios cada) procurando virar a chave dos tabus e discutindo temas com responsabilidade. Vale a pena maratonar, é um assunto que trata de algo valoroso: a formação do ser humano na sua adolescência.

CORAÇÃO SOLIDÁRIO



Legenda: Juliana Girão, Jana Figueiredo, Dani Rolim, Paula Ferreira, Isabela Rolim e Marcella Sales. Foto: Reprodução

O grupo 'Coração Solidário', formado por amigas e voluntárias de Fortaleza, surgiu do desejo, DE CORAÇÃO (daí o nome), de ajudar a quem precisa. Promovem cultura da doação em ações solidárias. Essa semana, a ação ocorreu na escolinha Surfe Mais Surfe! Além do lanche especial, as meninas levaram alimentos não-perecíveis para abastecer a despensa do lugar com dezenas de flocos de milho, biscoitos recheados, bolachas, margarinas, bebidas lácteas e papel higiênico.

Pequenos gestos que dão esperança são realizados por Juliana Girão, Jana Figueiredo, Dani Rolim, Paula Ferreira, Isabela Rolim, Marcella Sales e as organizadoras são Renata Cavalcante, Lívia Pires, Rebeca Studart, Karol Marinho e Carol Athayde Figueiredo

DIA MUNDIAL DO LIVRO

Legenda: Palestrante Grecianny Carvalho Cordeiro. Foto: Reprodução

Hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro e, para celebrar a data, a Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, Ana Cristina Esmeraldo, promoverá a palestra: “A mulher na Literatura e na História”, com a promotora de Justiça, jornalista e escritora Grecianny Carvalho Cordeiro. O evento vai marcar a criação do Clube de Leitura do FCB e terá início às 16h, de forma virtual, para assistir à palestra, acesse o link.

A palestrante Grecianny Carvalho Cordeiro possui mestrado em Direito Público pela UFC e pela UNIFOR, além de ser membro da Academia Cearense de Letras, da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza e da Academia Fortalezense de Letras. É sócia correspondente da União Brasileira de Escritores (UBE-RJ), membro da Rede de Escritoras Brasileiras, da Associação de Jornalistas Escritoras do Brasil e da Sociedade Amigas do Livro.

ALTAS HORAS

Preto Zezé fala sobre o Movimento Panela Cheia no programa Altas Horas, neste sábado (24).

Legenda: Preto Zezé, presidente da Cufa Brasil. Foto: Reprodução

Neste sábado, o programa ‘Altas Horas’ receberá Preto Zezé, presidente da CUFA Brasil que apresentará o mais novo projeto social da organização: o Movimento Panela Cheia. O projeto conta também com a parceria da Gerando Falcões e da Frente Nacional Antirracista. A iniciativa já está ativa no Ceará e tem o apoio do UniãoSP e cooperação da UNESCO. O objetivo é arrecadar dois milhões de cestas básicas para distribuição em todo o país.

Como um dos principais representantes da luta pela população das favelas do Brasil, Preto Zezé abordará a importância do Movimento Panela Cheia, que surge em um dos momentos mais difíceis da economia do país.

CAPTEI

Legenda: Victor Furtado e Guiomar Feitosa. Foto: Reprodução

B-DAY. A empresária e, cada dia mais elegante, Guiomar Feitosa, comemorou o seu 21 de abril ao lado do outro aniversariante: Victor Furtado.

Legenda: Marcelo Diogo, Natália e os filhos: Marcelo e Sarah. Foto: Reprodução

QUARENTOU! Marcelo Diogo comemorou mais um aniversário na quarentena com a esposa Natália e os filhos: Marcelo e Sarah. Dessa vez, foi a quarentena do quarentão.