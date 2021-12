Dizem que o Beijo Grego é um aperitivo dos deuses

Os gregos não passam desapercebidos em nenhum lugar. Estão presentes como parâmetro na arquitetura, arte, filosofia, moda, esporte, vocabulário, dentre outras coisas da vida.

Até o beijo grego está no “top list” dos assuntos mais procurados no mundo virtual. Ou seja, os gregos continuam “causando”, meu bem!

Portanto, vamos entender o motivo do sucesso desse beijo que veio do Sul da Europa e ganhou, ainda mais curiosos, depois que apareceu no teaser da série "Verdades Secretas 2", da Rede Globo, sugerindo como um aperitivo do sexo.

O beijo grego é o sexo oral anal. É o beijo na parte externa do orifício anal. Pronto, falei!

De onde vem esse nome?

Na Europa do século XIX, quando começou o consumo, tanto por homens, como por mulheres, por produtos de alto luxo e sofisticação, as práticas sexuais, também, começaram a ser bem exercidas e foram recebendo nomes “elegantes” para identificarem quem eram os povos que melhor exercia essa função.

Atribuiu-se ao grego o especialista para a modalidade de sexo na região anal. Isso tem uma razão histórica e uma "maldadezinha", também!

Legenda: A homossexualidade era uma estratégia obrigatória de guerra Foto: Birak/ Shutterstock

Nas culturas guerreiras de antigamente, a homossexualidade era uma estratégia obrigatória. Na Grécia, bem como outros países que guerriavam muito, todos os guerreiros do "front" tinham que passar por uma fase de ‘guerreiro-esposa’ recebendo um jovem, que ficava responsável para cuidar das suas armas e, também, obrigado a aliviar suas as tensões através do ato sexual.

Essa atitude do jovem era um ato de trabalho, digno de honraria. Tanto é que, depois, não poderia tornar-se homossexual, sob pena de ser banido!

Até que veio Sócrates querendo aliviar a situação e disse que o relacionamento entre homens era possível. A coisa não caiu bem, tanto é que os gregos fizeram-no beber cicuta acusando-o de ser um corruptor da juventude!

Outros filósofos vieram depois dele, procurando modificar os pensamentos, mas o fato é que Depois dele, vieram Platão e outros filósofos. Mas, a fama veio mesmo dessa historinha que contei.

E quais as precauções para dar e receber esse beijo?

Calma, “cocada”.

Não é porque você está com muito tesão, que precisa dar seu beijo sem olhar!

O anus é uma região onde há muitas bactérias e a boca é uma porta aberta para receber uma contaminação. Então, sem nojo, mas com cuidado.

A área externa tem que estar sempre muito limpa (e cheirosa, tá?)

Nessa região tem sempre pêlos que servem para proteger, mas também, eles são acumuladores de sujeirinhas.

Então, se você não for adepta a manter essa região depilada, uma boa higiene é fundamental, já que a boca e a língua serão as ferramentas do beijo grego.

É bom saber que, independentemente, da região estar depilada, a higiene é condição, indispensável, ao beijo grego.

Agora, uma região lisinha, é muito mais agradável para quem dá e recebe a carícia. Fica a dica!

Posicione-se!

Limpinha e cheirosinha, fique de quatro para receber a carícia.

Tem gente que gosta de ficar sentada com as pernas elevadas.

Esses são detalhes para o casal, beleza?

Foto: Tverdokhlib / Shutterstock

Meladeira!

Saliva nem pensar, tá?

Hoje, existem géis específicos para essa área e para desenvolver a prática, porque tem efeito relaxante e prepara para uma futura penetração.

Tem um monte deles disponíveis no mercado. Dá uma procurada!

Cada produto tem seu manual de instruções. Leia antes de encontrar com a pessoa que pretente trocar carícias, combinado?

É agora que você vai beijar muuuuito!

Para mostrar que o aperitivo vale a pena continuar, siga essas dicas, com o consentimento da parceria, durante o rala e rola:

Massageie e aperte o bumbum, com as mãos, sem machucar;

Com o gel na região adequada, passe a língua, fazendo movimento de sobe e desce, ou circular pelo orifício e pelo bumbum, sem perder o movimento com as mãos;

Beije e lamba outras partes do corpo, também!

Aproveite esse aperitivo com moderação e com segurança para dar mais motivação no chamego entre vocês.

Sex-tou!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.