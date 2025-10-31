Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Verso

10 coisas que sua festa de 15 anos teve se você foi adolescente entre os anos 2000 e 2010

Imagens da festa de Bruna Marquezine, em 2010, viralizaram nas redes sociais na última semana e a atriz

Lívia Carvalho 29 de Julho de 2022

Verso

Celebrantes de casamento despontam como tendência nas festas de quem procura personalidade

Sem efeito religioso ou civil, profissionais celebram a união matrimonial de acordo com a história e o desejo de cada casal

Lívia Carvalho 28 de Julho de 2022

Verso

Laqueadura sem filhos: ‘Disseram que eu estava indo contra a natureza da mulher’

Procedimento de esterilização é garantido por lei para mulheres a partir dos 25 anos ou com dois filhos, mas jovens relatam barreiras e tabus antes de alcançar o centro cirúrgico

Lívia Carvalho 27 de Julho de 2022
Escritora cearense Francisca Clotilde

Verso

Escritora cearense do século XIX desafiou sociedade ao falar sobre divórcio em livro

Natural de Tauá, Francisca Clotilde ganha os olhos do público a partir da nova edição do romance “A Divorciada”, publicada por editora surgida na pandemia

Diego Barbosa 20 de Julho de 2022

Verso

‘Você tem mais de 50, mas tá ótima’: o preconceito etário e pressão estética disfarçada de elogio

Apesar de muitas mulheres terem uma boa relação com o envelhecimento, há uma pressão da sociedade para que a aparência se mantenha sempre jovem

Lívia Carvalho 10 de Junho de 2022
Carol e Thomaz

Sisi

Violência obstétrica de palavras a intervenções físicas: "Minha vida sexual foi destruída; meu sonho de parto foi tomado de mim"

Mulheres relatam experiências traumáticas e profissionais da saúde apontam alternativas

Roberta Souza 16 de Dezembro de 2021

Opinião

Dizem que o Beijo Grego é um aperitivo dos deuses

Desde que o mundo é mundo os gregos são referências em muitas coisas do cotidiano das pessoas. O conteúdo desta coluna sobre sexualidade e sexo é recomendado para maiores de 18 anos.

Foto frontal Jeritza Gurgel
Jeritza Gurgel 03 de Dezembro de 2021

Opinião

Você sabe qual o “dress code” correto para ir à festa?

Cartão de vacinação em dia e convite nas mãos é hora de ir para as grandes festas, mas o “dress code” é o que "pega" para muitas pessoas na hora de sair de casa

Foto frontal Jeritza Gurgel
Jeritza Gurgel 25 de Novembro de 2021
árvore na parede

Verso

Então é Natal: confira dicas para montar uma árvore artesanal em família

Elementos como bombom, fuxico e materiais naturais podem dar outro significado à decoração

Roberta Souza 08 de Novembro de 2021

Opinião

Você sente dor na penetração vaginal? Saiba como tratar

Essa dor pode ser Vaginismo, uma disfunção sexual que compromete muitas mulheres por medo ou estresse. O conteúdo desta coluna sobre sexualidade e sexo é recomendado para maiores de 18 anos

Foto frontal Jeritza Gurgel
Jeritza Gurgel 05 de Novembro de 2021
1 2 3