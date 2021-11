Você sabe qual o “dress code” correto para ir à festa?

Com qual roupa eu vou? É, sem dúvida, a primeira coisa que vem na mente de qualquer ser humano que recebe um convite contendo o traje adequado para o evento.

A SiSi de hoje traz um guia rápido e, para isso, pediu uma forcinha para a Lu Carvalho, expert em estilo.

Prepare-se para deixar essa matéria salva para você chegar com um visual fiel e arrasar sempre no evento o qual for convidado.

• Traje Esporte:

Legenda: Traje esporte Foto: LC Moreira

Conforto é a palavra-chave e nada de grandes produções. Escolha calças retas ou de alfaiataria, saias evasê, rodadas ou retas, todas em tecidos opacos. Combine com blusinhas, camisas ou tricôs. Vestidos leves também são uma ótima opção. Os acessórios devem ser discretos e sem brilho: metais sem ou com pedras (opacas ou translúcidas). As bolsas podem ser médias ou grandes, em couro ou camurça. Nos pés: sapatos como escarpins, sandálias e sapatilhas, em couro, camurça ou tecido.

• Traje Passeio, Esporte Fino ou “Tenue de Ville”:

Legenda: Traje Esporte Fino Foto: Arquivo pessoal

Aqui, sim, você precisa estar mais “arrumadinha”. Escolha vestidos na altura dos joelhos ou longos e fluidos, terninhos ou tailleurs, calças ou saias com blusas em tecidos mais refinados e leves. Os acessórios, em metal, podem ser combinados com pérolas ou pedras transparentes (nossa sugestão). Os sapatos devem ser mais delicados, com solados mais finos e saltos altos. As bolsas menores e, de preferência, com o mesmo material que os sapatos.

• Traje Social ou Passeio Completo:

Legenda: Traje Social Foto: Kid Junior

Agora, é a hora de uma produção mais elaborada. Prefira tailleurs, vestidos, saias e blusas em materiais refinados, tais como: musselina, shantung, renda, cetim ou seda. Nos pés, saltos altos e finos, sandálias ou escarpins com bicos finos. As bolsas devem ser pequenas. Use como acessórios: joias ou semi-jóias. Evite as bijoux.

• Traje Black-Tie, “Tenue de Soiree”, Gala ou Rigor:

Legenda: Traje Gala para um tapete vermelho Foto: LC Moreira

Pensou em tapete vermelho? Pois é nesse nível de elegância: chiquérrima! É assim que você precisa estar quando o traje é gala. Não economize nos longos e nem em tecidos luxuosos e sofisticados. Para os pés, use escarpins ou sandálias de saltos altos e finos, metalizados ou forrados em tecido. Escolha bolsas pequenas ou carteiras feitas com materiais nobres como o cetim, o veludo alemão ou a tapeçaria. Para completar o look, use joias ou semi-joias com pedras preciosas ou semipreciosas.