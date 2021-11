Então é Natal: confira dicas para montar uma árvore artesanal em família

Eu sei que ainda é começo de novembro, mas vai dizer que não passou pela sua cabeça que o Natal está em cima? Alguns ambientes comerciais, por exemplo, já até começaram a investir na decoração. Sendo assim, para que o tempo corrido não te deixe esquecer dos enfeites para a própria casa, trouxemos algumas dicas para a montagem de uma árvore mais artesanal em 2021.

Para começar, a Rose Fontenele, uma cearense que mora no Rio Grande do Sul e é super acostumada a trabalhar com o reaproveitamento de materiais, compartilha aqui as próprias experiências com decoração natalina.

E a primeira provocação dela é: “O que você tem em casa?”. Com uma visão apurada, até o que poderia ser considerado resíduo ganha um novo significado.

“Hoje os enfeites da minha árvore são caixinhas de temperos embalados com papel de presente prateado e dourado!”, conta Rose.

Legenda: Caixinhas de tempero embaladas ganham novo significado no natal Foto: @roseneidefontenele

Exercício de criação

E ela lista outros elementos que podem ajudar você nessa busca:

Roseneide Fontenele “Imagine um cone de papelão, essa é a base. A partir daí vai da imaginação e criatividade. Tem crianças? Então têm brinquedos, podem ser usados como enfeites. Fotos, desenhos e figurinhas colocados em molduras feitas de capa de caderno ficam lindos numa árvore de Natal”, inicia.

“É difícil fazer um cone? Então vamos empilhar caixas da maior para a menor, também dá certo. Não tem nada pra fazer a base? Use uma planta que esteja num jarro ou pregos na parede para formar a figura de uma árvore; enfeite com desejos para o próximo ano, presos com mini-prendedores no barbante”, completa.

Guiada pela máxima “a necessidade é a mãe da criatividade”, Rose acredita que nem a falta de dinheiro pode impedir esse processo. E exemplifica com uma lista extensa de árvores feitas ao longo dos anos, todas com materiais simples, como:

Vassouras de palhas;

Bombons;

Garrafas Pet;

Papelão com pérolas e botões;

Papel EVA e CDs;

Pinhas;

Fuxico.

Legenda: Árvore de natal da Comunidade Sítio Córrego, Mondubim (dez/2012). Feita com garrafas pet, cds e arames Foto: @roseneidefontenele

Mas a criação mais inusitada de Rose foi inspirada na literatura. “Peguei um lençol verde preso por uma linha no centro e amarrado na telha, pra ficar no formato de ‘cone’ e seus enfeites eram pipocas, que foram costuradas formando um grande cordão. Essa ideia surgiu depois que li o texto ‘A pipoca’, de Rubem Alves. Fiquei fascinada e transferi as pipocas para a árvore”, lembra entre risos, apesar de não ter nenhum registro fotográfico.

Legenda: Árvore feita de fuxico para colocar na parede ou na porta de casa Foto: @roseneidefontenele

Para este ano, aliás, Rose já sabe qual será o diferencial entre seus enfeites artesanais: um macarrão vencido que lhe foi doado e que será pintado com spray. Santa criatividade!

Legenda: Árvore de bombom de café feita para o Diário do Nordeste Foto: @roseneidefontenele

Enfeites naturais

Outros elementos interessantes para investir, se você aprecia uma árvore feita à mão, são aqueles vindos da própria natureza. É assim que a empresa Sensorial, em Fortaleza, tem construído suas propostas.

“Nós enxergamos na árvore de natal uma oportunidade de criar instalações que tenham mais significado. Buscamos sempre o natural, o de verdade, e por esse motivo a maior parte dos enfeites que usamos são produzidos por nós”, conta Mariana Frota Montenegro, arquiteta, paisagista e proprietária da Sensorial.

Legenda: Pingentes artesanais podem dar outro significado à árvore Foto: @sensorialfortaleza

Segundo ela, a tendência para a árvore de natal é ter significado. “Não vejo muito sentido em criar algo porque é referência para alguém. Para mim, em particular, usar materiais naturais, madeira, palha, barro, plantas e sementes secas é o que me conecta”, afirma.

Legenda: Laranjas desidratadas e pedras de quartzo compõem a decoração desta árvore Foto: @sensorialfortaleza

A dica de Mariana é que você procure por objetos que te lembrem momentos felizes: “uma foto, uma lembrança de viagem, um brinquedo do seu filho, seja o que for, permita-se! O momento é de se reconectar com sua essência e com o que importa realmente na vida. O simples pode ser sofisticado”, sugere.

E, então, vamos tirar esses enfeites das caixas?

