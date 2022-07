10 coisas que sua festa de 15 anos teve se você foi adolescente entre os anos 2000 e 2010

Se você fez festa de 15 anos entre as décadas de 2000 e 2010 certamente deve entender a vergonha de Bruna Marquezine. Na última semana, fotos do aniversário da atriz viralizaram nas redes sociais, ao que ela pediu ‘piedade’.

A festa, realizada em 2010, teve Caio Castro como príncipe, as tradicionais trocas de vestido e presença de outras globais, como Marina Ruy Barbosa, Isabelle Drummond e Carla Diaz.

15 anos da Bruna Marquezine pic.twitter.com/njiwuo9yeO — Marquezine vídeos (@familiarmaiaa) July 19, 2022

A verdade é que as clássicas festas eram sonho de muitas meninas da geração Capricho, muitas queriam ter uma noite de princesa com valsa, coreografias e descida na escada. Relembre algumas tradições:

1. Descida na escada

Um dos pontos altos da festa é o momento em que a debutante desce a escada no buffet. “É quando todos os olhares se direcionam a ela. Ali, ela é a pessoa mais importante da noite”, explica a cerimonialista Ariany Costa.

Legenda: Bruna descendo as escadas no aniversário de 15 anos Foto: Reprodução/Facebook

2. Grande foto da aniversariante

Logo na recepção dos convidados, uma foto gigante da aniversariante já ambientava que a noite era daquela menina. A fotografia, geralmente, era feita em um ensaio prévio à festa.

Depois da cerimônia, o quadro era herdado pelos pais ou avós e passavam a fazer parte da decoração da casa. Certamente, você já deve ter se deparado com um desses na casa de alguma amiga ou prima. Se não, essa pessoa é você.

Legenda: Festa de Bruna Marquezine em 2010 contou com convidados globais Foto: Reprodução

3. Príncipe

Famoso, namorado ou pretendente a ser. O príncipe seria o acompanhante da aniversariante naquela noite e dançaria uma valsa com ela. A tradição não é de hoje. Em 2020, uma internauta no Twitter resgatou uma foto da mãe, que fez 15 anos em 1993, que teve o ator Fábio Assunção como príncipe.

Legenda: Mãe de internauta no Twitter teve Fábio Assunção como príncipe, em 1993 Foto: Reprodução

Já Bruna Marquezine teve Caio Castro como príncipe. À época, o ator estava famoso pelo papel de Bruno em Malhação e como Edgar em Tititi.

Legenda: Marquezine teve o ator Caio Castro como príncipe Foto: Reprodução/Facebook

4. Valsa com o pai

Claro que também não poderia faltar a tradicional valsa com o pai na festa ou mesmo com os irmãos. A cerimonialista Ariany conta ainda que algumas aniversariantes até incrementam o momento fazendo uma dança coreografada com o pai e a mãe.

Legenda: Juliana na festa de 15 anos, realizada em 2007 Foto: Arquivo pessoal

Desde criança sonhando com a festa de 15 anos, a dentista Juliana Candéa, de 29 anos, foi uma das debutantes que escolheu uma coreografia para apresentar na ocasião, que aconteceu em 2007.

"Sempre dancei balé, então ensaiei uma coreografia para apresentar no dia. Além disso, desci as escadas ao som da minha música preferida e dancei a valsa com meu pai, primos e padrinho".

5. As 15 Damas

Embora já não seja mais tão comum, ter as 15 amigas como damas na festa era uma das tradições das festas, que representam cada ano de vida da jovem. Juntas, elas montam uma coreografia para apresentar na festa.

Legenda: Juliana com as amigas na festa de 15 anos Foto: Arquivo pessoal

6. Troca de vestidos

Marquezine usou três vestidos diferentes na noite do ‘debut’ dela, assim como ela, diversas meninas fizeram as trocas de acordo com a ocasião da festa.

“Elas costumam usar um no começo, para a recepção dos convidados, outro na hora do cerimonial e outro para aproveitarem a festa. Muitas fazem ainda uma opção de encurtar o do cerimonial, tirando a saia longa”, detalha Ariany.

7. Retrospectiva da vida da debutante

O que não podia faltar no cerimonial era o vídeo de retrospectiva da adolescente com fotos das diferentes fases e também com os familiares e amigos.

O momento, de acordo com Ariany, tem sido cada vez menos usado, porque as meninas acham que é um “mico”. “Temos colocado fotos mais atuais, de ensaios fotográficos, elas ficam mais confortáveis assim”.

8. DJ e coreografias

A diversão da festa ficava na conta dos DJ’s ou mesmo de shows. Um deles é Marciano Djow que ficou conhecido no ramo pelas coreografias que fazia das músicas. Há mais de 20 anos ele atua nos eventos sociais e conta que a primeira debutante dele já tem 37 anos.

“Eu costumo brincar que eu acho que inventei o fit dance e o Tiktok em 1990 inconscientemente, algumas já vinham com uma coreografia pronta, como Macarena, É o Tchan, outras eu inventava e é assim até hoje, faz muito sucesso”.

9. Sessão de fotos

O dia de princesa também precisa de registros e, para eternizar o momento, as aniversariantes fazem uma sessão de fotos antes da festa. Seja na praia, na serra ou em estúdio, são várias as locações possíveis.

Além disso, também é feita uma cobertura fotográfica do evento e todos esses registros são compilados em um álbum.

10. Chinelo personalizado

Certamente você deve ter recebido um par de chinelos personalizados durante uma festa de 15 anos. O item era figurinha carimbada nos aniversários, como mimo para que as convidadas pudessem descansar os pés do salto alto na pista de dança.