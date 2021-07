Conheça um assunto sobre sexo que ainda é um tabu resistente!

Em pleno século XXI, com toda evolução sexual, ainda há um assunto repleto de pudores, desconhecimentos e preconceitos. Um tabu que resiste aos tempos. Hoje, a SiSi, que é sua amiga mais vanguardista, entende que está mais que na hora de você saber, “timtim por timtim”, sobre sexo anal.

Exatamente por existir tanta privacidade sobre o tema que, facilmente, a prática é banida por muitas mulheres e sinônimo de fatores relacionados a experiência dolorosas.

Acontece, que existem técnicas e dicas que tornam esse tipo de sexo prazeroso para o casal. É por isso que convidamos Viviane Quinto, orientadora sexual e proprietária da página @papointtimo, destinada às mulheres e que tem como objetivo "descomplicar' a sexualidade feminina.

Foto: reprodução

1 - Tenha vontade ou, no mínimo, curiosidade

A primeira coisa que se deve levar em consideração é se há vontade genuína em praticar o sexo anal, afinal, ainda que seja saudável e prazeroso, cada um tem o direito de querer ou não fazer. Não faça nada para agradar o parceiro (a).

2 - Tesão nas alturas

O relaxamento é essencial para que o sexo anal seja gostoso. Logo, quanto mais excitada, mais relaxada.

3 - Higiene

Você já ouviu falar da “chuca”?

O termo popular para o nome enema que é a limpeza da região anal com a introdução da água no canal do intestino e, assim, fazer um sexo anal sem possíveis "sujeirinhas".

Porém, você não precisa fazer a “chuca” sempre!

Só precisa ir ao banheiro algumas horas antes.

Fazer a “chuca”, repetidamente, pode causar problemas na flora intestinal! Portanto, só se for extremamente necessário para evitar a fadiga.

A higiene ideal antes do sexo anal é aquela feita, diariamente, ao tomar banho:

Lavar a região com sabonete (adequado) e água;

Explorar o começo do reto com os dedos é uma opção segura tanto para sua saúde, quanto para a penetração que vai rolar.

4 - Lubrificação

Além da tensão, outro ponto para o sexo anal ser doloroso é a pouca lubrificação do ânus. Por isso, é importante que, além de estar relaxada, é essencial ter um bom lubrificante em mãos! O Lubrificante tem que ser à base de água ou silicone. Não use os “substitutos caseiros” como hidratantes, óleo de cozinha ou manteiga, nem saliva. Essas substâncias podem causar problemas para sua saúde!

5 - Abuse dos brinquedos como aliados!

Não é novidade que os brinquedos e acessórios eróticos são ótimos aliados do prazer - tanto sozinha quanto a dois!

Existem plugs e vibradores específicos com vários tamanhos, materiais e propostas que ajudam na iniciação, já que a função deles é relaxar o esfincter anal (a musculatura que pode tensionar e causar dor durante a penetração).

6 - Use Camisinha

É sempre bom lembrar que a camisinha é importante para proteger os dois envolvidos, porque o sexo anal, também, é um meio de transmissão para infecções e doenças sexualmente transmissíveis.

Atenção: a camisinha do sexo anal não pode ir utilizada para a penetração vaginal!

7 - Qual a melhor posição?

Vai do gosto de cada pessoa.

Há quem prefira as posições onde tem maior controle da penetração (de lado ou por cima), outras pessoas, posições onde o reto fique, totalmente, livre (de frente para o parceiro ou de quatro).

Conheça algumas posições:

- Nível iniciante:

De Ladinho

Mais confortável para as mulheres no momento da penetração e tem a vantagem de poder estimular o clitóris durante a relação.

- Nível intermediário:

Cavalgada

As mulheres podem controlar os movimentos e, ainda, podem massagear o clitóris com os dedos (ou brinquedinho).

- Nível Avançado:

De Quatro

Penetração profunda. Nessa posição, o homem é quem mais tem o controle dos movimentos.

- Maior Incômodo

O que pode causar incômodo é fazer sexo anal em pé, uma vez que, nessa posição, o reto fica curvado, dificultando a penetração.

A proprietária da página @papointtimo sugere experimentar as posições sexuais com o parceiro e descobrir qual a melhor e mais prazerosa posição para o casal.

Foto: reprodução

Dica boa é dica compartilhada, então...

O sexo anal sem preocupação tem que estar:

Bem relaxada e lubrificada; Lavar tudo direitinho; Camisinha em mãos!

Aí a brincadeira pode começar!

Mas, lembre-se: com cuidado!

A penetração do sexo anal deve ser lenta, progressiva, não violenta e com muita atenção do parceiro que está penetrando – seja com brinquedinhos sexuais ou com o pênis.

Se ainda assim for desconfortável, reveja se é o momento certo para a prática.

Ainda gostaria de tentar? Veja, então, a possibilidade de usar um gel dessensibilizante, vendido em sex shops. Esses produtos diminuem a sensibilidade dolorosa do ânus, mas mantém o prazer e as sensações.

E se não quiser, vale lembrar que não é não. Se sentir a necessidade de parar, pare!

Fique de olho! A acesse o @papointimo, porque a Viviane Quinto fez questão de mostrar as leitoras e leitores da SiSi os produtos adequados para inicialização da prática nesse tipo de sexo, bem como deixar algumas outras dicas.

Sexo anal é muito mais sobre vontade, do que de jeitinhos!