Roberto Carlos reúne artistas em especial de fim de ano e emociona com homenagem a Erasmo

O Especial de Roberto Carlos na TV Globo foi ao ar na noite de sexta-feira (23) e reuniu artistas de diversos gêneros musicais para homenagear o rei e manter a famosa tradição de todos os fins de ano na televisão brasileira.

Nomes como Maiara e Marísa, Luiz Carlos e Lucy Alves subiram ao palco com o cantor para entoar sucessos dele e emocionaram o público.

Apesar disso, o auge ficou mesmo na homenagem feita por ele a Erasmo Carlos, com quem dividiu uma parceria e amizade por décadas. Este último faleceu no dia 22 de novembro deste ano, aos 81 anos.

Pouco antes da canção 'Amigo' ser cantada por Roberto, o telão do especial mostrou um vídeo de Erasmo. Nele, o Gigante Gentil chamava Roberto de "guerreiro, iluminado, cheio de fé e esperança".

Emocionado, Roberto não poupou os elogios ao amigo que já partiu. "Tudo isso que ele disse, eu digo para ele a mesma coisa. Nessa canção, eu tento dizer tudo o que ele é. É difícil dizer tudo o que ele é. E vai ser, sempre", declarou no palco.

Amigos, admiradores e familiares presentes na plateia se emocionaram com o momento. Para coroar a homenagem, Leonardo Esteves, filho de Erasmo, foi um dos que apareceu no especial.

Novas estratégias

Apesar da tradição do especial 'Como é Grande o Meu Amor Por Você', noas estratégias parecem ter sido pensadas para atualizar o formato. Dessa vez, influenciadores comentaram o show de Roberto.

Bruna Griphao, John Drops, Patrícia Ramos e Vítor DiCastro apareciam entre as músicas, seja com comentários mais engraçados ou emocionados. Nas redes sociais, no entanto, muitos internautas reclamaram da interação.

No fim, Roberto não inovou muito. No terceiro bloco do programa, emendou sequência já conhecida de canções, como "É Preciso Saber Viver" e "Jesus Cristo", finalizando a apresentação com a distribuição de rosas para a plateia.