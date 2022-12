Viih Tube ganha colar avaliado em R$ 7 mil de Eliezer durante 'caça ao tesouro'

A influenciadora digital Viih Tube foi surpreendida pelo namorado, Eliezer, nesta sexta-feira (23), e precisou fazer uma espécie de "caça ao tesouro" para encontrar o presente do amado. A atriz mostrou passo a passo no seu Instagram.

Foto: Reprodução/ Instagram

"Gente, eu tô bestinha. Acordei de boa e o Eliezer me acordou com uma cartinha, disse que me daria só uma cartinha de presente de Natal, e eu falei que 'tá ótimo'. E na cartinha tinha enigmas", disse ela.

O presente estava escondido no quadro que ela ganhou quando foi líder no Big Brother Brasil no ano passado, dentro de uma caixa com cadeado e senha. A surpresa era um colar de lua e estrelas de ouro branco e diamantes, da Dryzun, com valor próximo a R$ 7 mil.

Foto: Reprodução/ Instagram

O casal que está à espera de seu primeiro filho, a pequena Lua.

"E no fim, desde a primeira pista, ele disse 'as estrelas levam até a lua, até o nosso maior tesouro.' E o presente era uma joia de estrelas que levam até a lua", disse ela ao posar usando o colar.

Foto: Reprodução/ Instagram