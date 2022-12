Show do Roberto Carlos na Globo: veja horário e detalhes do especial

Fazendo parte do fim de ano dos brasileiros há mais de 40 anos, o tradicional especial de Roberto Carlos acontece nesta sexta-feira (23), na TV Globo. Neste ano, a atração terá participação de cantores e influenciadores convidados.

O repertório deverá reunir grandes sucessos, incluindo as canções “Emoções”, “Como é grande o meu amor por você”, “Medo bobo”, “Além do Horizonte” e “É tarde demais”.

Convidados

No ar em “Travessia”, a intérprete de Brisa, Lucy Alves, subirá ao palco para cantar com Roberto. Além da artista, a dupla Maiara e Maraísa e o grupo Raça Negra também farão parte do espetáculo.

Reforçando o time de convidados, os influenciadores John Drops, Bruna Griphao, Vitor diCastro e Patrícia Ramos marcarão presença no especial, compartilhando, com o público, detalhes da apresentação e suas relações pessoais com o trabalho de Roberto Carlos.

Que horas começa o ‘Especial Roberto Carlos’?

Conforme a grade de programação da emissora, o “Especial Roberto Carlos: Como é Grande o Meu Amor Por Você” começará a partir das 22h45, logo após “Travessia”.

A atração tem produção de Samantha Abel, direção-geral de Angélica Campos, direção artística de LP Simonetti e direção de gênero de Boninho.