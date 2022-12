5 sobremesas fáceis de Natal para deixar o dia mais saboroso

A ceia de Natal é um momento de união entre familiares e amigos, sendo tradição nos lares brasileiros no período do fim de ano. Além do clássico pernil ou chester, também é possível servir guloseimas para os convidados, a fim de adocicar a noite e alegrar a festividade.

A hora da sobremesa costuma ser a preferida das crianças, mas é recomendado servir após a ceia. Pensando em opções práticas e rápidas de fazer, o Diário do Nordeste organizou lista com 5 doces fáceis para preparar e deixar o dia mais saboroso.

Confira receitas

1. Bolo de Chocolate

Esta receita é um clássico, principalmente para os fãs de chocolate. Apesar de simples, a calda adicionada à massa antes ir ao forno traz um toque especial neste bolo de chocolate.

Legenda: Por ser mais simples, ele pode ser servido para acompanhar um lanche da tarde ou o café da manhã Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 copo americano de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

2 copos de farinha de trigo

3 colheres de chocolate em pó

1 colher de sobremesa de fermento em pó

1/2 colher de café de sal

1 copo de leite

1 e ½ copo de água — calda

1 e ½ copo de açúcar — calda

4 colheres de sopa de chocolate em pó — calda

Modo de preparo: veja como fazer a receita de bolo de chocolate.

2. Mousse de chocolate

A mousse de chocolate é um clássico entre a categoria de sobremesas de origem na culinária francesa. O prato é feito a base de ovos e chocolate.

Legenda: Raspas de chocolate podem ser usadas para decorar a receita Foto: Shutterstock

Ingredientes

3 ovos

200g de chocolate meio amargo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 lata de creme de leite

Modo de preparo: veja como fazer mousse de chocolate.

3. Flan de chocolate ao molho de baunilha

O flan é uma receita originada na Roma Antiga. Ao domesticar a gelatina e inventar formas de usar os excedentes de ovo, os romanos criaram a espécie de "bolo liso". Apesar de atualmente a receita ser doce, era comum que há 2 mil anos ela fosse servida salgada.

Legenda: Apesar de atualmente a receita ser doce, era comum que há 2 mil anos ela fosse servida salgada. Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 envelope de gelatina sem sabor

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de chocolate em pó solúvel

1 lata de creme de leite

1 xícara (chá) de açúcar

3 gemas - creme inglês

Meia xícara (chá) de açúcar - creme inglês

1 xícara e meia (chá) de leite - creme inglês

1 colher (chá) de essência de baunilha - creme inglês

Modo de preparo: veja como fazer flan de chocolate ao molho de baunilha.

4. Doce de banana

O doce de banana é uma receita tipicamente brasileira que pode adoçar uma refeição. O consumo da fruta ajuda com a sensação de saciedade, assim como contribui para combater o estresse e a depressão.

Legenda: Doce pode ser acompanhado com um pouco de canela Foto: Shutterstock

Ingredientes

8 bananas-prata (nem madura, nem muito verde)

3 xícaras de açúcar

1 e 1/2 xícara de água

1/4 xícara de suco de limão

Modo de preparo: veja como fazer doce de banana.

5. Torta de morango

A torta surgiu na Grécia Antiga, onde era oferecida aos deuses e se popularizou em diversos lugares do mundo ao longo dos séculos, ganhando diversas opções de recheio, desde o doce ao salgado. Nesta receita, o prato ganha um recheio a base da fruta, resultando na torta de morango.

Legenda: Nesta receita, o prato ganha um recheio a base de morango Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo com fermento

2 colheres (sopa) de margarina gelada

1/3 xícara (chá) de açúcar

3 gemas

2 caixinhas de gelatina sabor morango - cobertura

2 caixinhas de chantili - cobertura

2 xícaras (chá) de morangos - cobertura

Modo de preparo: veja como fazer torta de morango.