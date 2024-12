O Natal está chegando e com ele vem o clima de harmonia e união entre as famílias. Para celebrar um momento tão especial, a ceia é um ótimo momento para celebrar o ano com muita fartura, representada em maravilhosos pratos.

Em comemoração à data, o Diário do Nordeste separou uma lista com receitas de diferentes sabores para a famosa farofa natalina, que se destaca por ser um acompanhamento montado com diversos ingredientes.

Farofa natalina: 5 formas de preparar o prato

Farofa com uva-passa

Legenda: Receita é uma das mais típicas dessa época do ano Foto: Reprodução

Ingredientes:

1 fio de azeite ou óleo

150 gramas de bacon

150 gramas de cebola média cortada em cubinhos

1 dente de alho amassado

50 gramas de manteiga (ou margarina)

1 colher de chá de colorau

1 colher de chá de páprica defumada

2 colheres de chá de sal

1/2 xícara de chá de uva-passa

50 gramas de azeitonas em rodelas ou 20 unidades sem caroço

400 gramas de farinha de mandioca grossa

Modo de fazer:

Em uma panela em fogo baixo, coloque o azeite e o bacon picado. Misture até a gordura do bacon dissolver;

Quando ele estiver frito, adicione a cebola cortada e misture até dourar;

Coloque o alho picado e frite tudo;

Depois, adicione a manteiga, colorau, páprica defumada, sal e misture bem;

Acrescente a uva-passa e a farinha. Mexa por cerca de 3 minutos, ajuste o sal e adicione azeitonas;

Sirva com arroz e a proteína que preferir.

Farofa com bacon

Legenda: Prato acompanha as receitas principais, como peru e a salada Foto: Reprodução

Ingredientes:

1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos pequenos

1 cebola grande cortada em fatias

1 cenoura ralada

1 tomate grande sem sementes e picado

20 gramas de tempero pronto de alho, cebola e salsa

1 xícara de chá de farinha de milho flocada

1 ovo cozido picado

2 colheres de sopa de salsa picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer:

Corte o bacon em cubos e coloque em uma panela até que fique dourado;

Sem eliminar a gordura que se formou na panela, adicione a cebola e refogue até que fique bem macia;

Na mesma panela, adicione a cenoura e refogue-a bem;

Adicione aos poucos a farinha de mandioca, misturando bem;

Doure a farinha sem parar de mexer;

Coloque o sachê de tempero, a farinha de milho, o ovo e mexa até que fique tudo douradinho;

Tempere com sal e pimenta-do-reino e se sirva.

Farofa de cuscuz

Legenda: Receita trás um toque do Nordeste à magia do Natal Foto: Reprodução

Ingredientes:

2 dentes de alho

Cuscuz (já cozido)

Calabresa

Azeite ou óleo

1 cebola pequena

Bacon

Manteiga

Coentro

Modo de fazer:

Amasse bem o cuscuz pra ficar bem solto;

Corte a cebola e alho bem picadinhos, deixe dourar na manteiga e no azeite;

Jogue a calabresa e o bacon já picadinhos, mexa bem e deixe fritar uns minutos;

Jogue o cuscuz na panela e mexa bem;

Desligue o fogo, e por fim, jogue o coentro ao gosto.

Farofa de banana-da-terra

Legenda: Ingrediente pode ser usado em diversas outras receitas Foto: Reoprodução

Ingredientes:

2 bananas-da-terra

2 xícaras (chá) de farinha de milho amarela flocada

75 g de manteiga em cubos

1 colher (sopa) de óleo

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de fazer:

Com a faca, corte as pontas e descasque as bananas. Lembre de cortar cada banana ao meio, no sentido do comprimento e cada metade ao meio novamente;

Fatie cada uma das tiras em pedaços de 1 cm;

Depois, leve uma frigideira grande antiaderente ao fogo médio para aquecer. Regue com o óleo, adicione a banana picada e tempere com uma pitada de sal;

Deixe dourar por cerca de 6 minutos, mexendo de vez em quando;

Abaixe o fogo, junte a manteiga e mexa até derreter;

Tempere com 1 colher (chá) de sal e pimenta a gosto;

Adicione a farinha aos poucos, misturando com a espátula;

Deixe cozinhar por mais 4 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar crocante;

Desligue o fogo e sirva a seguir.

Farofa de couve

Legenda: Couve é um dos temperos mais usados na culinária Foto: Reprodução

Ingredientes:

2 colheres de sopa de manteiga

100 g de bacon cortado em cubos

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

3 dentes de alho picados

1 pimenta-dedo-de-moça picada e sem sementes

1 cebola picada

1 maço de couve picada

Sal a gosto

Cheiro verde picado a gosto

3 xícaras de chá de farinha de milho

Modo de fazer: