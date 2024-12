Veja 5 dicas de como fazer salada de lentilha para o ano novo

A lentilha, símbolo de prosperidade e opção nutritiva para vegetarianos e veganos, é um prato clássico da ceia de Ano Novo. Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou um guia completo sobre o alimento, com cinco dicas especiais para preparar saladas, além de outras quatro receitas variadas.

Veja também Culinária Uva-passa: veja benefícios e como aproveitar a iguaria nas receitas de Natal Culinária O que comer para dar sorte no Réveillon? Veja 5 receitas

CONFIRA RECEITAS COM LENTILHA

1. SALADA DE LENTILHA

Legenda: Salada de lentilha também é opção leve para receber os convidados neste fim de ano Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

200 g de lentilha cozida al dente

1 tomate grande sem sementes picado

1/2 pimentão amarelo pequeno picado

1/2 cebola pequena picada

1 colher de café de açafrão

Salsinha a gosto

Cebolinha a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher (chá) de orégano ou a gosto

1/4 de xícara (chá) de suco de limão ou a gosto

1/4 de xícara (chá) de azeite ou a gosto

1 folha de louro pequena

MODO DE FAZER

Lave a lentilha e deixe de molho com água de um dia para o outro.

No dia seguinte, escorra a água da lentilha e reserve. Logo depois, leve-a em uma panela ao fogo com 1/2 litro de água, a folha de louro, 1 pitada de sal e deixe ferver

Após a fervura, deixe cozinhar por mais 2 minutos

Quando estiver pronta, deixe esfriar e escorra a água em uma peneira, desprezando a folha de louro

Coloque a lentilha em uma vasilha e junte o restante dos ingredientes. Com isso, pode servir a mistura

Além da salada básica, veja essas 4 dicas para fazer uma sala de lentilha:

Combinação clássica: Caramelize a cebola e adicione-a à lentilha juntamente com ervas frescas para um sabor inigualável. Opção proteica: Para um toque mais robusto, incorpore atum temperado à lentilha, criando um prato equilibrado e saboroso. Prato principal: Transforme a sua salada de lentilha em um prato principal com um toque mediterrâneo, combinando-a com penne, alface, milho, ervilha e temperos frescos. Crie suas próprias combinações: A lentilha é um ingrediente versátil que combina com diversos sabores. Solte sua criatividade e experimente diferentes legumes, grãos, frutas secas e temperos do seu agrado para personalizar sua salada de lentilha e criar combinações únicas.

2. SOPA DE LENTILHA E LINGUIÇA

Legenda: Opção mais leve, a sopa de lentilha pode ser tomada ao fim da ceia de Réveillon Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 kg de linguiça

200g de presunto bem picado

1 pimentão verde grande bem picado

1 cenoura médio bem picada

2 dentes de alho amassados

1 folha de loura

1/2 colher (chá) de orégano

1/2 colher (chá) de cominho em pó

9 xícaras de caldo de galinha

1/2 kg tomates sem peles

1 1/4 xícara de lentilhas

Sal e pimenta-do-reino

12 folhas de espinafre lavadas e picadas finas

MODO DE FAZER

Numa panela aqueça bastante o azeite. Junte a linguiça cortada em rodelas. Frite por alguns minutos. Junte o presunto, a cebola, o pimentão verde, e a cenoura à panela.

Tampe e cozinhe por mais uns 15 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o alho, a folha de louro, o orégano e o cominho. Junte em seguida o caldo, os tomates e as lentilhas.

Abaixe o fogo e deixe cozinha lentamente por uns 45min, ou até que a lentilha esteja cozida. Retire alguma gordura que tenha se formado e tenha vindo se colocar à superfície. Verifique o tempero e acrescente sal e pimenta a gosto. Aqueça bem. Junte então as folhas do espinafre. Sirva imediatamente.

Rendimento: 8 a 10 porções

3. ARROZ COM LENTILHAS

Legenda: Arroz com lentilha pode acompanhar carnes, peixes e frutos do mar Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

200g de bacon fatiado

1 xícara (chá) de lentilha

4 dentes de alho picados

1 xícara (chá) de arroz cru parabolizado ou agulhinha

4 xícaras (chá) de água

2 cebolas médias em rodelas finas

Sal a gosto

MODO DE FAZER

Com um dia de antecedência, lave as lentilhas e deixe de molho na água.

Em uma frigideira, frite o bacon, junte o alho e as cebolas até dourar. Reserve. Coloque a lentilha com a água que ficou de molho em uma panela média por 10 minutos até ficarem quase macias.

Junte o arroz, a mistura de bacon, cebola e alho reservada, tempere com sal e deixe cozinhar o arroz.

Sirva quente. Se quiser, decore com cebolas fritas.

4. ENSOPADO DE LENTILHAS COM MAÇÃ

Legenda: Ensopado de lentilha com curry Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 colher (chá) de semente de mostarda

​1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

1 colher (sopa) de salsa bem picadinha

2 colheres (sopa) de hortelã picada

1 maçã com casca cortada em cubos

1 embalagem de lentilha pronta

1/2 colher (sopa) de curry

Sal a gosto

Pimenta-dedo-de-moça cortada em rodelas finas

Azeite para regar

MODO DE PREPARO

Aqueça o azeite e refogue rapidamente as sementes de mostarda, a cebolinha, a salsa e metade da hortelã. Junte a maça e refogue rapidamente.

Junte a lentilha com seu líquido, o curry e tempere com sal a gosto. Cozinhe por cerca de 5 minutos ou até a maçã ficar cozida mais al dente.

Junte o restante da hortelã e a pimenta e sirva regada com azeite.



5. LENTILHA COM OVOS

INGREDIENTES

1/2 kg de lentilhas secas

1 cebola picada

2 dentes de alho socado

2 tomates picados

Sal e pimenta a gosto

6 ovos

2 colheres (sopa) de margarina

MODO DE FAZER

Cate, lave e ponha a lentilha para cozinhar em água e sal.

Depois de cozida, escorra a água e, à parte, faça um refogado, em frigideira funda, com a margarina e todos os temperos juntos.

Acrescente a lentilha, deixe cozinhar um pouco para tomar gosto, faça 6 pequenos espaços e quebre os ovos nesses espaços.

Tampe a frigideira e leve para acabar de cozinhar em vapor. Sirva na própria frigideira ainda quente.

Rendimento: 6 porções.

POR QUE COMER LENTILHA NO ANO-NOVO?

O consumo da leguminosa durante as festas de Ano Novo é uma tradição arraigada em diversas culturas, associada aos desejos de prosperidade financeira.

A semelhança entre o formato da lentilha e de moedas reforça a crença de que ela atrai abundância para o novo ano

Dessa forma, segundo o que aponta a simpatia, ela serve para atrair mais dinheiro para o ano que se inicia.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.