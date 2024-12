Salpicão de Natal: confira 5 receitas práticas para preparar o prato na sua ceia

O salpicão é um dos pratos mais queridos da ceia natalina, sendo uma das receitas que não pode faltar na mesa de muitas famílias. Seja com familiares ou amigos, o momento da ceia é sinônimo não apenas de confraternização, como também de comida boa. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco receitas práticas de salpicão.

O prato é mais comum na culinária francesa ou mexicana, mas costuma ser servido também nas noites de Natal. As receitas consistem na mistura de diversos ingredientes cortados e misturados por um molho.

Apesar do prato mais tradicional utilizar frango, é possível fazer variações para pessoas vegetarianas. Para isso, basta retirar a proteína e manter os legumes.

Veja também Culinária Confira bebidas para o Natal, como harmonizar e quais servir na ceia Culinária O que fazer além do peru de Natal? Confira receitas com lombo, pernil e chester

Confira 5 receitas práticas de salpicão

1. Salpicão de frango

O salpicão de frango é a opção mais tradicional do prato, podendo ser preparado com diversos ingredientes.

Legenda: Salpicão de frango é uma das opções mais tradicionais do prato Foto: Shutterstock

Ingredientes

500g de peito de frango cozido e desfiado

1 lata de ervilha

1 lata de milho-verde

100g de maçã

2 cenouras grandes raladas

200g de uva-passa

Maionese a gosto

Cheiro-verde a gosto

Batata palha a gosto

Modo de fazer

Misture todos os ingredientes, com exceção da batata palha; Após misturar bem, retire os pedaços grandes de maionese; Coloque a batata palha por cima da mistura.

2. Salpicão de atum

O salpicão de atum é uma opção mais inusitada, mas ainda assim tão deliciosa quando a receita com frango.

Legenda: O salpicão também pode ser feito a partir do atum, formando uma mistura parecida com o patê Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 pote de iogurte natural

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de requeijão

2 colheres de sopa de mostarda

1 cenoura grande ralada

1 lata de atum (170g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Batata palha a gosto

Modo de fazer

Em uma tigela pequena, junte o iogurte, o azeite e a mostarda; Em outra, junte as passas, a cenoura e o atum; No fim, junte todos os ingredientes misturando com o molho de iogurte e tempere com sal e pimenta a gosto.

3. Salpicão vegetariano

O salpicão vegetariano contempla as pessoas que não gostam de carne. Assim, ele leva apenas verduras e legumes cortados.

Legenda: É possível preparar uma versão vegetariana do salpicão, em que os ingredientes são apenas legumes, frutas e verduras Foto: Shutterstock

Ingredientes

1 batata cortada em pedaços

2 cenouras em pedaços

1/2 repolho cortado fino

100g de uva-passa

1 cebola ralada bem fino

1 lata de ervilha

1 lata de milho

100g de azeitona preta

1 pote de maionese

1 caixa de creme de leite

1 pacote de batata palha

Modo de fazer

Em um refratário, acrescente os legumes bem escorridos, a cebola, o milho, a ervilha, a uva-passa, a metade da azeitona preta, o creme de leite, e maionese a gosto; Leve para gelar e sirva com a batata palha polvilhada por cima.

4. Salpicão simples

O preparo do salpicão pode ser feito conforme o gosto de cada família. A chef pâtisserie Matu Macêdo, professora de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), detalhou que o recheio mais usual na mesa do Natal inclui batata, cenoura, frango, presunto e milho-verde.

Legenda: O salpicão simples possui ingredientes mais tradicionais, como o frango Foto: Shutterstock

Ingredientes

Batata inglesa cozida em cubos;

Cenoura cozida em cubos;

Frango desfiado;

Milho-verde;

Maçã picada;

Presunto;

Passas.

Modo de fazer

Tempere o frango desfiado com tempero a gosto; Junte todos os ingredientes e inclua a maionese.

5. Salpicão de bacalhau

Assim como o salpicão de atum, a opção com bacalhau é uma escolha que foge do tradicional recheio de frango. Rápido e prático, leva tomate, cenoura e palmito.

Ingredientes

500g de bacalhau dessalgado cozido e desfiado

1 tomate picado

1 cenoura crua ralada

1/2 lata de ervilha

1/2 lata de milho

1 vidro de palmito cortado em cubinhos

200g de presunto sem gordura cortado em cubinhos

1 pote de maionese

Azeitonas picadas a gosto

Salsinha picada a gosto

1 pacote de batata palha

Modo de fazer