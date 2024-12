O que fazer além do peru de Natal? Confira receitas com lombo, pernil e chester

Quando pensamos na ceia de Natal, o peru é o protagonista em muitas mesas. Mas por que não inovar em 2024? Pratos como o lombo recheado, o pernil de porco e o chester com crosta de queijo podem surpreender os convidados e diversificar a sua ceia. Essas receitas, além de saborosas, são práticas e garantem um toque especial à celebração.

Veja também Culinária Salada de Natal: 10 receitas fáceis para servir na ceia Culinária Rabanada: entenda a tradição desse doce natalino e veja como fazer

Pensando em diversificar o cardápio de Natal dos leitores, o Diário do Nordeste separou algumas receitas. Confira:

Legenda: O lombo de porco recheado é um prato que pode ser servido como refeição principal da ceia Foto: Shutterstock

Apesar de ser uma receita demorada, o lombo recheado combina temperos que permitem uma explosão de sabores. Com ingredientes como cebolas pequenas caramelizadas, damasco e vinho branco seco, o prato ganha um equilíbrio entre doce e salgado que agrada até os paladares mais exigentes.

Chester assado com crosta de queijo

Legenda: O Chester assado com crosta de queijo deve ser servido ainda quente Foto: Divulgação/Perdigão

O chester com crosta de queijo é uma opção que une a crocância do queijo gratinado com a maciez da carne, ideal para quem busca mudar um pouco o cardápio.

Ingredientes:

1 Chester Tradicional

400g de Queijo ralado no ralo grosso

100g de maionese

2 dentes de alho picados

50g de farinha de rosca

15g de Cebolinha picada

30g de manteiga

Modo de preparo:

Chester:

Pré-aqueça o forno a 250°C por cerca de 20 minutos.

Tempere o chester com sal e pimenta-do-reino, depois coloque-o em uma assadeira.

Separe a pele da carne e espalhe 30g de manteiga por debaixo de pele e reserve.

Crosta:

Em uma tigela, coloque o queijo ralado, 2 dentes de alho bem picados, meia xícara de chá de farinha de rosca e meia xícara de chá de cebolinha picadinha e misture bem.

Leve o chester para assar em forno a 250°C por aproximadamente 20 minutos, sem papel-alumínio.

Retire a assadeira do forno e cubra-a com papel-alumínio.

Coloque o forno em 200°C e volte a assadeira ao forno. Asse por uma hora ou um pouco mais, conforme o tempo indicado para o peso na tabela da embalagem.

Retire o papel e adicione o preparo da crosta em toda ave. Volte ao forno sem o papel até que a crosta doure, por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, de acordo com o peso do chester e as diferenças entre os fornos.

Deixe a ave descansar por, pelo menos, 20 minutos antes de fatiar. Sirva quente.

Pernil de porco assado

Legenda: O pernil suíno pode ser servido com um purê de batatas ou uma maionese caseira Foto: Shutterstock

O pernil de porco assado, temperado com limão, alho, alecrim e pimenta-do-reino, traz um sabor marcante e uma textura suculenta, ideal para ser servido com um purê de batatas ou uma maionese caseira.

1 pernil de porco de até 2 kg

4 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

3 colheres de sopa de manteiga

Alecrim a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente grande, tempere o pernil de porco com o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta e o alecrim. Esfregue bem todos os temperos pela superfície da carne.

Deixe marinar na geladeira por cerca de duas horas. Então, antes de assar, passe a manteiga por todo o pernil do porco e cubra o recipiente com papel-alumínio.

Leve para o forno preaquecido em 240ºC por cerca de 40 minutos. Quando der 30 minutos, retire o papel-alumínio para dourar a carne.

Retire do forno e sirva. Nossa recomendação de acompanhamento é um purê de batatas (que você pode incrementar com diversos ingredientes) ou uma maionese,que você pode preparar enquanto a carne assa.

Confira outros modos de preparo de pernil assado no site no Diário do Nordeste.