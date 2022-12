Como assar pernil? Veja como preparar prato para o Natal

O pernil assado é um prato com origem europeia que tem sido utilizado como alternativa ao peru durante o Natal. O alimento é menos gorduroso do que o lombo e ainda carrega o sabor delicioso para nutrir a festividade. Apesar de o preparo exigir cuidado, pode ser assado sem grandes dificuldades.

O chef Leo Gondim, professor de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), recomenda que a carne seja temperada com antecedência, para ser mais prático no momento de assar.

Como assar o pernil?

O primeiro passo é colocar rodelas de cebola, cenoura e folhas de salsão no fundo de uma assadeira. Posteriormente, é preciso adicionar o pernil, envolto em papel alumínio, e levar ao forno aquecido a 180ºC.

"Cada quilo de pernil são em média 30 minutos de forno. Ou seja, se o pernil tiver 4kg, assa em duas horas. A última meia hora é sem o papel alumínio, para dourar o pernil", detalhou.

Uma vez assado, é possível decorar o pernil com rodelas de abacaxi e servir acompanhado de uma Farofa de Banana.

O que servir na ceia?

Além das típicas músicas natalinas e dinâmicas como "amigo secreto" ou "amigo doce", a noite de Natal é marcada pela ceia. Pensando em receitas práticas e simples, o Diário do Nordeste organizou uma lista com pratos que podem ser preparados, incluindo uma opção de sobremesa.

Dentre as opções, estão: