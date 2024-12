Confira bebidas para o Natal, como harmonizar e quais servir na ceia

Para muitas famílias, o momento da ceia de Natal é sinônimo de união, celebração e troca de afetos. A data também carrega o espírito da renovação, com a possibilidade de novos encontros e partilhas de vivências especiais.

Mas como organizar uma mesa marcante? Quais as melhores bebidas para servir na ceia natalina? O Diário do Nordeste organizou dicas que podem lhe ajudar nesse processo de harmonizar a mesa e as bebidas servidas.

Antes de tudo, é importante compreender que a escolha de bebidas pode variar a depender de cada região. De uma forma geral, é importante buscar bebidas que complementem os pratos servidos e não sobrecarreguem o paladar. O equilíbrio, nesse cenário, é chave.

Bebidas para a ceia de Natal

Assim, os vinhos tintos leves e os brancos são boas opções, sendo escolhas clássicas para a data. Também é possível servir espumantes ou champanhes, que tornam a ceia mais sofisticada e elegante. Algumas pessoas ainda preferem vinhos rosês para harmonizar com o chester de Natal.

Já para quem não consome bebidas alcoólicas, é possível servir:

Sucos de frutas;

Chás gelados;

Água aromatizada com ervas frescas.

Tudo isso ajuda a acompanhar os pratos à base de peixes e aves, proporcionando um sabor que combina com o clima acolhedor e festivo da noite.