O MasterChef Confeitaria já começou há algum tempo, mas a cada semana as nomenclaturas, tipos de doces e técnicas utilizadas pelos competidores do reality têm deixado os espectadores com curiosidade, além de água na boca, claro. O desafio da semana, inclusive, foi um desses de deixar aquela dúvida: afinal de contas, o que é um entremet?

O doce francês se tornou a pedida do 7º episódio do programa e o desafio, exibido na noite de terça-feira (10), seria desenvolver a sobremesa com cinco texturas diferentes. Nesse caso, os candidatos deveriam servir com uma base crocante, um tipo de biscuit, uma geleia, uma camada cremosa e uma mousse.

Não bastassem as cinco etapas, os competidores também deveriam utilizar uma glaçagem e uma decoração para finalizar o prato. Os melhores subiram para o mezanino, enquanto os piores tiveram que participar de uma prova de eliminação.

O que é um entremet?

Charme das vitrines de confeitaria, o entremet é um doce considerado belo e sofisticado. Conforme as práticas francesas, países em que ele surgiu, o doce em questão possui uma base de mousse ou bolo e camadas internas de recheio como, por exemplo, geleias e outros tipos de cremes.

Legenda: O entremet é conhecido pela elegância e delicadeza Foto: Shutterstock

Normalmente, uma glaçagem brilhante e espelhada é a principal característica de finalização desse produto. A criatividade dos confeiteiros, no entanto, deve ditar como sairão os sabores e as texturas finais do doce.

Receita de entremet de Cumaru, erva-doce, manga e maracujá

O cearense Well, inclusive, foi um dos principais destaques da noite, apresentando um entremet praticamente perfeito utilizando Cumaru, erva-doce, manga e maracujá.

Veja abaixo a receita utilizada:

Ingredientes

Mousse de cumaru

400 ml(s) de leite

2 cumaru

250 grama(s) de creme de leite fresco

5 grama(s) de gelatina

100 grama(s) de chocolate branco

80 grama(s) de gema de ovo

50 grama(s) de açúcar

Cremoso de erva-doce

80 grama(s) de chocolate branco

30 grama(s) de erva-doce

200 de creme inglês ou mousse de cumaru

Geleia de manga e maracujá

30 ml(s) de suco de limão-siciliano

4 grama(s) de pectina

100 grama(s) de açúcar refinado

200 grama(s) de polpa de maracujá

300 grama(s) de polpa de manga

Croustillant de coco

30 grama(s) de coco ralado seco

100 grama(s) de lascas de coco desidratado

200 grama(s) de chocolate branco

Biscuit de amêndoas

80 grama(s) de clara de ovo

1 grama(s) de sal

120 grama(s) de açúcar

40 grama(s) de farinha de trigo

100 grama(s) de farinha de amêndoas

3 ovos inteiros

Glaçagem verde

10 grama(s) de gelatina sem sabor

200 grama(s) de chocolate branco

130 grama(s) de leite condensado

200 grama(s) de açúcar refinado

200 grama(s) de glucose

150 ml(s) de água

3 grama(s) de corante lipossolúvel amarelo

1 grama(s) de corante lipossolúvel verde-folha

Modo de preparo

Mousse de cumaru

Adicione o leite em uma panela, acrescentando também a gema e o açúcar, aquecendo até atingir 80°C. Coloque o creme inglês sobre o chocolate branco e a gelatina e emulsione com o mixer.

Por fim, junte o creme de leite fresco levemente batido para formar uma mousse e reserve.

Cremoso de erva-doce

Junte os ingredientes citados na lista, leve ao liquidificador e bata até que tudo seja dissolvido. Após isso, pegue essa mistura para um aro de 10 centímetros e congele.

Geleia de maracujá e manga

Junte o açúcar e a pectina, reservando logo em seguida. Adicione a polpa de manga e o maracujá em uma panela, e leve ao fogo até atingir 40ºC.

Em outra etapa, acrescente a mistura de açúcar com pectina nessa panela e misture tudo, até dissolver.

Adicione o suco de limão e deixe cozinhar por cerca de três minutos em fogo médio. Passe a geleia para um aro de 10 centímetros e leve para congelar.

Croustillant de coco

Derreta o chocolate, depois misture os dois tipos de coco com o chocolate e passe a mistura para um papel-manteiga.

Coloque outro papel-manteiga por cima e abra com um rolo de massa formando uma cama bem fina.

Corte com um aro de 10 centímetros e leve para a geladeira para firmar.

Biscuit de amêndoas

Misture os ingredientes sem a clara de ovo e reserve. Bata a clara de ovo em neve e envolva na massa até ficar aerada. Em seguida, leve para assar em papel-manteiga ou tapete de silicone em forno preaquecido a 160ºC por 12 minutos.

Glaçagem verde

Junte açúcar, água, glucose e leve ao fogo para atingir 103ºC. Após isso, verta essa mistura nos demais ingredientes e emulsione com o mixer.

Como montar