Quais as comidas natalinas mais indicadas para uma ceia inesquecível? Confira lista

Dezembro chegou e com ele se aproxima uma das datas mais esperadas do ano: o Natal. Além da árvore com pisca-pisca e o Papai Noel, o período natalino pode ser lembrado e comemorado com refeições que encantam os olhos e o paladar das famílias.

Para ajudar a preparar um cardápio perfeito para a ceia de Natal, o Diário do Nordeste organizou uma lista de receitas com comidas natalinas que não podem faltar na noite de 24 de dezembro.

Comidas natalinas: confira 5 itens para inspirar o seu cardápio de Natal

Peru assado

Legenda: Prato é um dos mais tradicionais da ceia natalina Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 peru limpo com cerca de 4 Kg

1/2 colher (sopa) de molho de pimenta

1 garrafa de vinho branco seco

1 xícara de manteiga derretida

Manteiga derretida para injetar

2 cebolas grandes cortadas em pedaços pequenos

1 colher (sopa) de mostarda tipo francesa

3 xícaras de caldo de galinha

Sal a gosto

Modo de fazer:

Antes de preparar o peru, pré aqueça o forno em temperatura média (180°). Depois, use o liquidificador para bater as cebolas, os alhos, o molho de pimenta, a mostarda, 1 xícara do vinho, 1 xícara do caldo de galinha, a manteiga e o sal;

Passe a mistura batida para uma vasilha, juntando o vinho e o caldo de galinha restantes e misture bem. Recheie o peru e coloque-o numa assadeira sem untar;

Depois, segure a pele do peito do peru com uma mão e, com a outra, empurre-a para soltar da carne. Fure a carne com um garfo e, com o auxílio de um injetor de tempero, injete a manteiga derretida em vários pontos do peito do peru;

Esfregue o tempero preparado na superfície do peru e injete um pouco na carne. Puxe a pele de volta, cobrindo novamente o peru, e costure com linha grossa;

Cubra com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 3 horas, regando o peru a cada 20 minutos com o molho que cair na assadeira;

Ao final, quando o papel já estiver escurecido, retire-o e deixe o peru no forno até dourar.

Farofa de nozes

Legenda: A farofa serve como complemento aos pratos principais Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 pacote de farofa pronta de sua preferência (200g)

200g de bacon picadinho

200g de nozes picadinhas

1 xícara de chá de margarina ou manteiga

6 dentes de alho grandes amassados

1 cebola média picadinha

2 xícaras de farinha de mandioca torrada

400g de linguiça fina de porco cortada em rodelas finas

sal e temperos a gosto Modo de fazer: Em uma panela, doure o bacon e a linguiça;

Acrescente a manteiga, o alho e a cebola e deixe dourar mais um pouco;

Coloque a farinha de mandioca e deixe dourar mexendo sempre na panela;

Ponha a farofa pronta e as nozes e fique mexendo por mais 2 minutos;

Corrija o sal no final da receita.

Salpicão

Legenda: Receita é tipicamente brasileira Foto: Shutterstock

Ingredientes:

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 lata de ervilha

200 g de uva-passa

Maionese a gosto

Batata palha a gosto

2 cenouras grandes raladas

1 lata de milho-verde

1 maçã

Cheiro verde a gosto

Modo de fazer:

Em uma frigideira larga, adicione o azeite e aqueça em fogo médio. Adicione o peito de frango desfiado e as ervilhas;

Coloque um pouco de sal e pimenta-do-reino e mexa os ingredientes até o frango começar a dourar;

Transfira a mistura para uma tigela grande, espere esfriar e adicione o presunto, a cenoura, as uvas-passas, o milho, a maçã, o cheiro verde e a maionese;

Cubra o recipiente e leve para a geladeira por 20 minutos. Depois, sirva com batata palha.

Rabanada

Legenda: Doce é um dos mais típicos das ceias de Natal Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses

1 lata de leite condensado

1 pitada de canela

Açúcar a gosto

2 xícaras de leite

3 ovos batidos

Canela a gosto

Óleo de girassol

Modo de fazer: