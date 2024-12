Rabanada: entenda a tradição desse doce natalino e veja como fazer

A rabanada é um dos tradicionais doces servidos no banquete natalino. Após o jantar com familiares ou amigos, é sempre bom ter uma boa sobremesa para servir. Nesse sentido, o Diário do Nordeste selecionou uma receita prática e rápida de fazer antes da ceia.

A tradicional receita tem origem incerta, mas surgiu como uma forma de reaproveitar o pão. No Brasil, ela chegou através dos portugueses, que consumiam esse doce no dia 24 de dezembro.

O prato é feito com pão, açúcar, leite e ovos, podendo acrescentar canela ou mel.

Confira receita da Rabanada

Nesta receita, alguns dos ingredientes necessários são: pão, leite, canela, açúcar, óleo e essência de baunilha.

INGREDIENTES

2 xícaras (de chá) de leite vegetal (ou normal)

1 colher (de chá) de essência de baunilha

2 pães do tipo francês (ou pão vegano de sua preferência)

1/4 de xícara (de chá) de açúcar demerara

1/2 colher (de chá) de canela em pó

3 colheres (de sopa) de água

2 colheres (de sopa) de óleo vegetal

Farinha de trigo para empanar

Açúcar e canela a gosto para polvilhar

Modo de Preparo da Rabanada